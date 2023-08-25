Üzeyir Garih cinayetinin aralanamayan perde arkası: 22 yıl önce işlenen cinayetin arkasında FETÖ mü var? “Azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ!”

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22 yıl önce mezarlıkta Yener Yermez tarafından 11 bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edilen Alarko Holding Kurucu Eş Başkanı Dr. Üzeyir Garih cinayetinin sır perdesi aralanamadı. O dönem asker olan ve Garih’i kendisine para vermediği için öldürdüğünü iddia eden Yermez yaklaşık bir yıl gibi kısa zamanda tamamlanan bir yargılama sonucu 8 Kasım 2002 günü müebbet hapse mahkûm edildi. Cezası Yargıtay tarafından da onanan Yermez, halen cezaevinde bulunuyor. Dosyada aydınlanmamış birçok soru işareti bulunuyor. Perde arkasında Amerikan Ermeni Lobisi ve FETÖ’nün olduğu öne sürülüyor. Davaya FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün bakması, iddiaları güçlendiriyor.

Türkiye’nin en önemli iş adımlarından olan Üzeyir Garih cinayetinin üzerinden tam 22 yıl geçti. Sır perdesi hala aralanamadı ve cinayete ilişkin dosya hemen kapatıldı

Cinayet günü Garih, Alarko Holding’de Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Nikolay Vassilev’le görüştü. Şoförü ve koruması izinli olduğu o gün saat 14.00’te Eyüp Sultan Mezarlığı’na gitti.

Mezarlıkta asker kaçağı Yener Yermez tarafından öldürüldü. Yermez’e verilen müebbet ağır hapis cezası, Yargıtay tarafından 18 yıl önce onandı.

Ancak davaya bakan FETÖ mensubu Zekeriya Öz, detayların araştırılmasına imkan vermeden dosyayı kapattı. Cinayetin üzerinden 20 yıl geçtiği için de sır perdesinin çözüme kavuşması da zaman aşımına uğradı.

“FETÖCÜ SAVCILAR HASIRALTI ETTİ”

Garih’in arkadaşı Doğan Kasadolu’nun “Adi bir cinayet değil, arkasında bir örgüt olabilir” iddiasıyla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusunda bugüne kadar ilerleme sağlanamadı.

Soruşturma dosyasıyla FETÖ soruşturmasından aranan firari savcı Zekeriya Öz, Cihan Kansız, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen gibi savcılar ilgilenmişti. Bu sebeple cinayetin ardında bir örgütün olup olmadığı ya da cinayet sırasında başka bir kişinin olup olmadığı tespit edilemedi.

Garih’in arkadaşı Musevi asıllı işadamı Doğan Kasadolu, “Cinayetin azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ olabilir” dedi.

Kasadolu, “Amerikan Yahudileri bir ara Ermeni soykırımı iddialarını kabul edecek gibi oldular. Ermenilerin amacı Yahudilerden güç almaktı. Türk Yahudileri bunu öğrendiğinde Üzeyir Garih ve bazı arkadaşları Amerika’ya gitti.

Böyle bir soykırımın olmadığını söylediler. Amerikan Yahudileri de ‘Tamam ama biz Ermenilerle anlaştık. Karşılığında da 1 milyon dolar aldık. Bu parayı iade etmemiz gerekir. Lakin kasamızda da para yok’ dediler.

Bunun üzerine Üzeyir Garih, kendi şahsi hesabından bir milyon dolar parayı ödedi. Onlar da parayı Ermeni lobisine verdi. Ve bu açıklamadan vazgeçildi.” dedi.

Cinayette Ermeni lobisi ve FETÖ işbirliğine dikkat çeken Kasadolu, “Ermeni diasporası bu işten dolayı Üzeyir Garih’e kinliydi. Yani azmettiricisi Amerika’daki Ermeni diasporası, taşeronu da FETÖ’dür. İnfazı FETÖ’ye yaptırmışlardır.

Garih’in, Ermeni meselesinde ağırlığı olan bir isimdi. Dolayısıyla böyle bir ismi yok ettiler. Dosya FETÖ’cü Zekeriya Öz’deydi. Hiçbir işlem yapmadılar. Tabiri caizse ört bas eden de kendileri oldu. FETÖ örgütü taşeron olarak kullanıldı. Çözmediler. Beklentim bu dosyanın devletimiz tarafından çözülmesidir.” ifadelerini kullandı.

CİNAYETTE CEVAPLANAMAYAN SORULAR

-Cinayetin gerçekleştirildiği bıçak, olayın meydana geldiği yerden 10 metre ilerdeki bir mezara gömüldü. Metal dedektörlerle yapılan yoğun aramaya rağmen bu bıçak neden 11 gün sonra bulundu?

-Yermez, bir gazeteciye gönderdiği ihbar mektubunda, “Bana cinayeti üstlenmem karşılığında 1.5 milyon dolar teklif edildi. Kabul etmemem halinde ölümle tehdit edildim” ifadelerini kullandı. Bu iddianın doğruluğu niçin araştırılmadı?

-Olay yerinde bir kadının kanı tespit edildi. Yermez, Meral isimli kadından söz etti. Kim olduğu bulunamadı.

-Yermez, “Cinayeti hırsızlık için işledim” dedi. Ancak Garih’in kolundaki 50 bin dolarlık saati ve cüzdanı almadı. Neden?

-Yermez’in iddiasına göre üzerinde sadece küçük bir kan lekesi bulundu. Oysa Garih tam 11 kez bıçaklanmıştı. Yermez o gün giydiği bütün giysileri değiştirdiyse dolabındaki pantolona kan lekesi nasıl bulaştı?

-Cinayeti işlerken eldiven kullanmadığı bilenen Yermez’in cinayet mahallinde neden hiç parmak izine rastlanmadı?

-Garih’in olay günü cep telefonuyla kimi ya da kimleri aradığı hiç araştırılmadı? Arayan ve aranan numaralar sır gibi saklandı.

-Garih’in Eyüp Mezarlığı’na neden yalnız gittiği de meçhul kalan konular arasında…

https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/uzeyir-garih-cinayetinin-aralanamayan-perde-arkasi-22-yil-once-islenen-cinayetin-arkasinda-feto-mu-var-azmettiricisi-amerikadaki-ermeni-diasporasi-taseronu-da-feto