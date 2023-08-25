Joe Manganiello Ermeni kökenlerine saygı ifadesi olarak dövme yaptırdı

Joe Manganiello, 46 yaşındaki Amerikalı oyuncu, Ermeni kökenlerine saygı gösteren yeni dövmesini sergiledi.

Yeni bir fotoğrafta, oyuncu 100 yıl önce ailesinin Amerika’ya olan yolculuğunu temsil eden devasa yeni kol dövmesini sergiledi.

Manganiello’nun yeni dövmesi, yedi yıllık evliliklerinin ardından eşi Sofia Vergara’dan ayrılmasının ardından bir ay sonra geldi.

46 yaşındaki aktörün yeni vücut sanatını gururla sergilediği Ruben Malayan adlı ödüllü sanatçı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta, köpeği kucağında otururken görülüyordu. Manganiello, fotoğraf için poz verirken kolunu kaslarını gösteriyordu.

Kolda saran kalın siyah mürekkep ile yazılı olan şey “Հրեշտակ” kelimesiydi, ki bu “Melek” anlamına gelir ve Ermenice’de kullanılır.

Malayan, dövmenin metnini çevirerek yazının altına şunları yazdı: “Şimdiye kadar yaptığım en büyük işim. Sanırım gurur duyarak taşıyacak olan @JoeManganiello için.”

Sanat eseri karmaşık ve görsel olarak çekici olsa da, dövme Manganiello için çok daha derin bir anlama sahipti, çünkü o bir Ermeni Soykırımı soykütüğüne sahipti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/25/Joe-Manganiello-Ermeni-kökenleri-dövme/255055