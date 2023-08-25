Ermeni boksör yaralanmayla bile Azerbaycanlı sporcuyu mağlup etti

Ermenistan Boks Federasyonu’nun bildirdiğine göre Ermeni boksörler Öğrenci Sporları Dünya Şampiyonasında etkileyici konuşmalar yaptı.
Finalde 56 kg Hayk Alaberkyan yaralanmayla bile Azerbaycanlı sporcuya hiç şans vermeyerek 5:0 kazandı. 57kg Ruslan Aslikyan finalde Venezuela temsilcisine karşı zaferi kutladı.
80 kg boksörlerden Hamlet Harutyunyan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/25/Ermeni-boksor-azerbaycanlı-sporcuyu-mağlup-etti/255016#google_vignette
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