Atatürk filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı 6 bölümlük “Atatürk” dizisi filme dönüşmüştü. İynemli, “Atatürk” filminden ilk fragmanı sosyal medya hesabından paylaştı.

İlk olarak Disney Plus‘ta dizi olarak yayınlanacağı belirtilen ardından filme dönüştürülen “Atatürk” filminden ilk tanıtım yayınlandı.

3 Kasım’da vizyoa girecek olan filmde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Aras Bulut İynemli, fragmanı; “1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir filmyaptık; Onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk” notuyla paylaştı.

https://www.instagram.com/iynemliarasbulut/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e0b35785-6f9e-439e-8398-cf6371966c73

“DÜNYADA İZLENMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Öte yandan Aras Bulut İynemli, Disney Plus’un “Atatürk” dizisini iptal etmesiyle ilgili “Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda. Atatürk’ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım” demişti.

NEDEN KALDIRILDI?



“Atatürk” dizisinin iptal kararının Ermeni lobisinin baskılarıyla alındığı öne sürüldü. ABD’deki Ermeni diyasporası Amerika Ulusal Ermeni Komitesi (ANCA) önceki gün destekçilerine Atatürk’ü yücelttiğini iddia ettikleri diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ederek dizinin iptal edildiğini açıkladı. Çekilen bölümlerin, 3 Kasım’dan itibaren sadece Türkiye’deki sinemalarda gösterilecek uzun metrajlı bir filme dönüştürüleceği de iddia edildi.



RTÜK Başkanı Şahin, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.

https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-ve-sanat/ataturk-filminin-ilk-fragmani-yayinlandi,ZZtmbNozEUurgzCksuMKpA