Uçak kazasında Prigogine ile birlikte ölen Ermeni kim?

Tver’de özel bir uçağın düşmesinden sonra, “Wagner” grubunun lideri Evgeny Prigojin ile birlikte Ermeni Evgeny Makaryan da hayatını kaybetti.

Rus medyasına göre, daha çok Makar adıyla tanınıyor, Wagner’in emektarlarından biridir. Suriye’de savaştı, Ocak 2017’de Amerikan uçağıyla çarpışmadan kurtuldu.

Yayınlanan bilgilere göre Evgeny Makaryan Çelyabinsk bölgesinde yaşıyor, çok az tanınıyor, sosyal ağlarda sayfası yok ve 38 yaşında.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/24/Prigogine/254941#google_vignette