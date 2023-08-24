“MENK YERK ENK” İLK YILINI KUTLUYOR

İstanbul’da Ağustos 2022’de hayata geçirilen “Menk Yerk Enk” başlıklı gençlik müzik projesi ilk yılını kutluyor.

24 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00’da Kınalıada Gazturman Gayan Dinlenme Evi’nin Kirkor Cambazyan bahçesinde gerçekleşecek müzik şöleninde Bagas, The Strangers, Solanum ve Vomank grupları sahne alacak. Gruplar kendi bestelerinin yanı sıra Ermenice, Türkçe ve İngilizce eserler seslendirecekler. Halka açık şölende çeşitli sürprizlerin de sunulacağı bildirildi.

Gençlerimize müzik aracılığı ile kendilerini ifade imkanı sağlamak, ortamlar hazırlamak, birlikte müzik yapmak amacıyla oluşturulan Menk Yerk Enk projesini Sevan Ataoğlu tasarladı. Projenin poprock müzik danışmanlığını Ari Hergel, klasik ve şan müzik danışmanlığını Hagop Mamigonyan, genel koordinatörlüğünü Harutyun Vartabet Damadyan ve Sevan Ataoğlu üstlenmektedir. Proje Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’nin himayesinde yürütülmektedir.

Projenin geçmiş ve gelecek çalışmaları hakkında Facebook sayfalarından bilgi edinebilirsiniz.