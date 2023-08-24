Ermeni atlet Yervand Mkrtçyan Dünya Şampiyonası’nda yeni bir Ermenistan rekoru kırdı

Ermenistan Atletizm Takımı üyesi Yervand Mkrtçyan, Budapeşte’de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda1500 metrede 3:39.35’lik derecisiyle Ermenistan rekorunu kırdı.

Dünya Şampiyonası sonuçlarına göre Mkrtchyan 11. sırada yer aldı ve ön eleme turunu geçemedi. Daha önceki rekor da temmuz ayında Çin’de düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları’nda 1500 metrede 3:40.68’lik derecesiyle Yervand Mkrtçyan’a aitti.

Hatırlanacağı üzere, Ermeni atlet Mkrtchyan Dünya Üniversite Oyunları’nda üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Böylece Mkrtchyan, Dünya Üniversite Oyunları koşu müsabakalarında bağımsız Ermenistan’ın atletizmde ilk madalyasını kazandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/24/Ermeni-atlet-Mkrtçyan-Dünya-Şampiyonası-Ermenistan/254842