Avustralya´da Yahudi okulu eski müdiresine cinsel tacizden 15 yıl hapis

Avustralya´daki bir Yahudi okulunun eski müdiresi Malka Leifer, iki kız kardeşe cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle perşembe günü 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 cinsel istismar suçlamasından yargılanan 8 çocuk annesi Leifer’in işlediği suçlar arasında tecavüz, uygunsuz saldırı ve bir çocuğa cinsel saldırıda bulunma yer alıyor.

Leifer, Avustralya Yahudi Cemaatinde suçluluğuna dair söylentiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra 2008’de İsrail’e kaçmıştı. Leifer’in söz konusu suçlamalarla yüzleşmek için Avustralya’ya iade edilmesi gerekiyordu. Bu süreçte, 1.129 gününü İsrail’de gözaltında sonrasında da 940 gününü Avustralya gözaltında geçirdi. Yargıcın 15 yıllık hapis cezasını verirken bu günleri dikkate aldığı bildirildi.

Yargıç Gamble, Leifer’in yaptıklarından dolayı pişmanlığı olmadığını, bugüne kadar suçuyla ilgili herhangi bir profesyonel destek almadığını dile getirdi.

Avustralya Siyonist Federasyonu Başkanı Jeremy Leibler, “Leifer’in tacizinden kurtulanların hepsinin yanındayız’’ dedi.

https://www.salom.com.tr/haber/128282/avustralyada-yahudi-okulu-eski-mudiresine-cinsel-tacizden-15-yil-hapis