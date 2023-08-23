Sosyal Medyada Viral Olan Hristiyan Gagavuz Türklerin “Yalabık Çoban” Türküsü ve İlginç Hikayesi

Ayberk Özhallaç

‘Yalabık Çoban’ ya da ‘Dik Dururuz Dik’ adıyla bilinen türkü, sosyal medyada aniden viral hale geldi. Gagavuz Türklerinin söylediği bu türkü, tınılarıyla sadece kalpleri değil, paylaşım rekorlarını da fethetti!

Gelin bu türküyü söyleyen grubu ve Gagavuz Türklerini hep birlikte tanıyalım. 👇

Bir Gagavuz türküsü olan “Yalabık Çoban” ya da diğer ismiyle “Dik Dururuz Dik”, sosyal medya sayesinde dünya çapında popüler hale geldi.

Videoların yayılmasıyla tanınmaya başlayan bu türkü, 4 genç kızdan oluşan bir koro tarafından seslendiriliyor.

Koro üyeleri Moldova’da yaşayan Maria Velikoglo, Evgenia Manolova, Anna Dimitroglo ve Tania Mitioglo’dur.

Kızların bir araya gelerek oluşturduğu koronun adı bağlı oldukları Kolay Stüdyo’dan gelen Kolay Sesleri’dir.

Gagavuz Türkleri olan grup üyeleri, dini inanç olarak Ortodoksluğu benimsemişlerdir.

Bu yüzden kültüre ait birçok ezgi, Hristiyanlığa ait motifler içermektedir.

Grubun şekillenmesi 2 yıl öncesine dayanmaktadır.

Gagavuz kültürüne ait eserleri seslendiren grup, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yavaş yavaş tanınmaya başlamıştır.

Kolay Sesleri’nin birlikte şarkı söylediği başka bir Gagavuz Türkü, Vitali Manjul’dur.

“Dik Dururuz Dik” adıyla yayınlanan düet, sosyal medyada keşfedildiğinde büyük bir ilgi görmüştür.

Özellikle Balkan ezgilerini sevenler tarafından beğenilen türkü, TikTok başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda paylaşım rekorları kırmaya başlamıştır.

Yalabık Çoban hikayesi, etkileyici bir anlatımı olan efsanevi bir karakteri merkezine alır.

Yalabık çoban, yalancı ve çapkın biridir. Üstünde Granitza’nın özgün kokusuyla güzel ve baştan çıkarıcı bir görünüşe sahiptir. Gözleri, kızgın ateşin üzerinde yanan kömürler kadar parlak ve etkileyicidir. Bu gözlerle öyle bir bakar ki felek bile onun uğruna kıyamete kadar bir ayak üzerinde beklemeye razı gelir. Bu çobanın kirpiği bile, Tunalı kızlarını hasta etmeye yeter de artar. Dağlar onun evidir, bozkırlar ise onun dünyasıdır. Bir gitti mi, günlerce geri dönmez.

Gaga kızları ise şöyle dert yanar: “Kimsenin gözü yolda kalmasın, zira yolcu beklemek yürek sarartır.”

Gagavuzlar, Oğuz Türkü kökenlidir ve “Gök-Oğuz”dan türedikleri düşünülmektedir.

Ortodoks inanca sahip olan Gagavuzlar, diğer göç etmiş Türk topluluklarının aksine, dillerini ve kültürlerini korumuşlardır.

https://onedio.com/haber/sosyal-medyada-viral-olan-hristiyan-gagavuz-turklerin-yalabik-coban-turkusu-ve-ilginc-hikayesi-1167534