60 kişinin Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçmesine izin verildi: Laçin Koridoru ablukasında anlaşmaya mı varıldı?

Azerbaycan devlet televizyonu, “Rus pasaportlu 60 kadar Dağlık Karabağ sakini Ermeni”nin bölgeyi Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Laçin yolundaki Azerbaycan gümrük kontrol noktası üzerinden Ermenistan’a geçtiğini bildirdi

Azerbaycan’ın, iki ayı aşkın süredir sıkı abluka altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da, yaklaşık 60 kişinin Ermenistan’a geçmesine izin verdiği bildirildi. Bu gelişme, Karabağ ve Azerbaycanlı yetkililer arasındaki olası anlaşmalar konusunda bazı iddialara yol açtı.

Azerbaycan, Laçin Koridoru’nu geçtiğimiz temmuzda kapatmıştı. Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Mer Margaryan, abluka nedeniyle bölgede “ciddi derecede” gıda, ilaç, gaz ve yakıt kıtlığı oluştuğunu belirtmişti. Laçin Koridoru başlangıçta çevreci olduklarını belirten Azerbaycanlı protestocular tarafından kapatılmıştı. Daha sonra Bakü, güvenlik gerekçelerini öne sürüp bağlantının girişine bir barikat kurarak yolu tamamen kesmişti. Ancak daha sonra Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Kızılhaç örgütüne ait araçlarla Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a cep telefonu gibi kaçak eşya taşındığı, bu nedenle sınırın geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, Kızılhaç’ın kaçak eşya taşınmasını engellemek için “gerekli adımları atmadığı” da öne sürülmüştü. Uluslararası Kızılhaç örgütü ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Dün, Azerbaycan devlet televizyonu, “Rus pasaportlu 60 kadar Dağlık Karabağ sakini Ermeni”nin bölgeyi Ermenistan’a bağlayan tek yol olan Laçin yolundaki Azerbaycan gümrük kontrol noktası üzerinden Ermenistan’a geçtiğini bildirdi.

TIKLAYIN | Rusya’dan Azerbaycan’a “Laçin Koridoru’nu aç” çağrısı

Azerbaycan’da yayın yapan hükümet yanlısı medya kuruluşları ise Karabağ’dan ayrılanların Rusya vatandaşı olduğunu vurguladı.

21 Ağustos’ta Ermeni muhalif medya kuruluşu Pastinfo.am, Karabağlı yetkililerin Azerbaycan hükümetiyle Ağdam yolunu yardım ulaştırmak için kullanma konusunda anlaştığını ve iki tarafın temsilcilerinin önümüzdeki günlerde Karabağ yakınlarındaki Azerbaycan şehri Barda’da bir araya geleceğini bildirmişti.

Azerbaycan medyası, bu haberi Laçin yolundaki ablukanın kaldırılması için bir anlaşmaya varıldığı şeklinde yorumladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da Ağdam Yolu vurgusu

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Laçin Koridoru ablukası hakkında yazılı açıklama yapmıştı.

Türkiye’nin durumu yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Ermenistan’a “provokatif adımlardan kaçınması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, ‘Ağdam-Stepanakert’ ve diğer alternatif yolların kullanılması'” çağrısında bulunulmuştu.

Açıklamada, “Azerbaycan Laçin Koridoru konusunda dünyada haksız yere suçlanıyor. Laçin Azerbaycan toprağıdır ve istediği gibi kullanılacaktır” denilmişti.

https://t24.com.tr/haber/60-kisinin-daglik-karabag-dan-ermenistan-a-gecmesine-izin-verildi-lacin-koridoru-ablukasinda-anlasmaya-mi-varildi,1126541