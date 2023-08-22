Yunanistan’da orman yangını: 18 ceset bulundu; yanmış cesetlerin göçmenlere ait olduğu öngörülüyor

Yunan medyası, Avantas köyünün güneyinde bulunan cesetlerin göçmenlere ait olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Güney Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgasının ölümcül bir hal aldığı ve günlerdir orman yangınlarının devam ettiği Yunanistan’ın kuzeyindeki Meriç Bölgesi’nde ücra bir köyde 18 yanmış ceset bulundu.

Yunan medyası, Avantas köyünün güneyinde bulunan cesetlerin göçmenlere ait olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Meriç Bölgesi, Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçen göçmenler için popüler bir rota.

Avantas köyündeki yangın kontrol altına alınamıyorAP

Bölgede dün çıkan yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim alanında tahliyeler yapılmış, bölge sakinlerinin cep telefonlarına uzaklaşmaları için uyarı mesajı gönderilmişti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, kendilerine herhangi bir kayıp bildiriminin olmadığını söyledi.

Onlarca hasta feribotlarla tahliye edildi

Öte yandan itfaiye, liman kenti Dedeağaç’ta kontrol altına alınamayan orman yangınlarının dördüncü gününe girmesi ve Atina yakınlarında iki yeni yangının patlak vermesi üzerine aralarında yeni doğan bebeklerin de bulunduğu onlarca hastanın bugün feribotla tahliye edildiğini açıkladı.

Yüzlerce itfaiye eri, Dedeağaç yakınlarında cumartesi günü çıkan ve hızla yayılan yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Yunanistan’da orman yangınlarının küle çevirdiği alanlarAP

Şiddetli rüzgârlar şehrin üzerine duman bulutlarına neden olurken gece gökyüzünü kızıla boyadı. Bölgedeki yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca itfaiye, başkent Atina’nın eteklerindeki Parnitha Dağı civarında bugün (22 Ağustos) çıkan orman yangınının evleri tehdit ettiğini ve Kleiston Manastırı’ndaki rahibelerin tahliyesi için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yunanistan’da bir başka yangın ise sanayi kenti Aspropyrgos’ta kontrolsüz bir şekilde devam ediyor.

Yunanistan’daki orman yangınları, Batı Trakya’da birçok noktada devam ediyorAP

İtfaiye, 120’den fazla itfaiyeci ve dokuz uçağın Atina civarındaki yangınlarla mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, Dedeağaç Üniversite Hastanesi’ndeki 65 hastanın önlem olarak salı günü erken saatlerde limandaki bir feribota tahliye edildiğini dile getirdi.

“27 yıldır burada çalışıyorum, hiç böyle bir şey görmedim” diyen hemşire Nikos Gioktsidis, “Sedyeler her yerde, hastalar burada, serumlar orada… Savaş alanı gibiydi, sanki bir bomba patlamış gibiydi.” diye o an yaşadıklarını anlattı.

Geçici hastaneye çevrilen feribotAP/AP

Bir başka tahliye hadisesi, Makri köyü yakınlarında gerçekleşti. Sahil Güvenliğe bağlı bir gemi, on dört kişiyi sahilden tahliye etti.

Gece boyunca alevler Dedeağaç Metropoliten Kilise Vakfı binasındaki bir başka kliniğe yaklaştı. Bu klinikteki hastalar da farklı yerlere tahliye edildi.

Bir feribot geçici hastaneye dönüştürülürken yaşlı hastaların kafeteryanın zeminindeki şiltelerde yattığı belirtildi.

Devlet yayın kuruluşu ERT, hastaneye dönüştürülen feribotun daha sonra Kavala Limanına doğru yola çıktığını bildirdi.

Dedeağaç Kutsal Metropoliti Rahip Christodoulos Karathanasis, her iki tesisten en az 200 hastanın tahliye edildiğini ve bu işlemin dört saatten fazla sürdüğünü ifade etti.

https://tr.euronews.com/2023/08/22/yunanistanda-orman-yangini-18-ceset-bulundu-yanmis-cesetlerin-gocmenlere-ait-oldugu-ongoru