UAD, Ukrayna’nın ‘soykırım’ davasında Rusya’nın itirazlarını 18 Eylül’de dinleyecek

Ukrayna, Rusya’nın soykırım suçlamasıyla işgale girişmesini UAD’ye taşımıştı. Rusya, UAD’nin yetkisi bulunmadığını savunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ukrayna tarafından açılan “soykırım davasının” 18 Eylül’de başlayacak duruşmalarında, Rusya’nın yargı yetkisine ilişkin itirazlarını dinleyeceğini bildirdi.

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Mahkemeden yapılan açıklamada, duruşmanın 18 Eylül’de Rusya’nın yargı yetkisine ilişkin bildirimiyle başlayacağı, ertesi gün ise Ukrayna’nın yanıtıyla devam edeceği belirtildi.

27 Eylül’e kadar sürecek duruşmalarda Rusya ve Ukrayna’nın yanı sıra, aralarında Avrupa Birliği üyesi ülkeler, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın da bulunduğu 32 ülke de görüş bildirecek.

Rusya, Ukrayna’yı soykırımla suçluyor

Rusya, Ukrayna’nın doğusunda yaşayan Ruslara karşı Kiev’in soykırım düzenlediğini iddia etti ve bu iddiayı Ukrayna’ya düzenlediği “özel askeri operasyon” için sebeplerden biri olarak sıraladı.

Ukrayna ise 24 Şubat 2022’de başlayan Rus işgalinden kısa bir süre sonra UAD’ye dava açarak Moskova’nın işgali haklı göstermek için soykırım yasasını yanlış yere kullanmakla suçladı.

Kiev, geçen yılki duruşmalarda ülkenin doğusunda soykırım tehdidi olmadığını belirtmiş ve hem Rusya’nın hem de Ukrayna’nın taraf olduğu 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi’nin soykırımın önlenmesi için işgale izin vermediğini vurguladı.

Ukrayna, UAD’nin soykırım sözleşmesiyle yetkili organ olduğunu savunuyor. Rusya ise UAD’nin bu konudaki yargı yetkisine karşı çıkıyor.

Mart ayında görülen ilk duruşmada mahkeme Rusya’dan Ukrayna’daki askeri saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti.

UAD’nin kararları bağlayıcı olmasına karşın yaptırım gücü bulunmuyor.

Euronews