Konyaaltı’nın göbeğinde tarihiyle büyüleyen Kara Kilise!

Milattan sonra 3. yüzyılın sonlarında yapılan ve şehrin merkezi noktasında yer alan Roma Hamamı’nı ( Kara Kilise)keşfetmeye ne dersiniz?

Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve birbirinden güzel plajlarıyla birlikte dünya çapında bilinen bir dünya kentidir. Keşfedilmesi gereken birçok güzelliğe ev sahipliği yapan Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından turistik amaçlı ziyaret edilmektedir. Antalya sadece deniz, kum ve güneşle akla gelen bir şehir değildir. Özellikle topraklarında bulundurduğu tarihi yapılar görenleri adeta büyüler niteliktedir. Bu yapılar arasında elbette listenin başında yer almayı başarmış hamamlar vardır. Hamam yapıları somut kültürel mirasın yanı sıra somut olmayan kültürel mirasın da sergilendiği ve yaşatıldığı kültürel mekânlardır. Esas olarak temizlenme ve yıkanma mekânları olan, Türk-İslam mimarisi açısından son derece önemli yapılar hamamlar zaman içerisinde folklorik bir birikimin de meydana gelmesine sahne olmuştur. Topraklarında çok önemli hamamlar bulunduran Antalya’da bunların bir tanesi vardır ki şehrin göbeğinde yer alıyor. Üstelik tarihi de Milattan sonra 3. yüzyıla dayanıyor. Burası Konyaaltı Roma Hamamı. Halk arasında ‘Kara Kilise’ olarak da biliniyor.

GEÇ ROMA DÖNEMİ’NE DAYANIYOR

Zamanın şiddetli tahribine direnerek günümüze kısmen de ulaşabilmiş olan bu yapı kalıntısının Geç Roma Dönemi’nde (Milattan sonra 3. yüzyıl) bir hamam olarak inşa edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Eğimli kırma çatı ile örtülü olduğu düşünülmektedir. Yapı günümüze kadar geldiği şekliyle tek katlıdır. Geç Roma Döneminde hamam olarak inşa edilen yapı, zaman içinde yapısal ve işlevsel olarak büyük değişikliklere uğramış ve mekânlar birbirinden farklı kodlardaki ana kayaya veya hypocaust zeminine kadar temizlenerek değişik amaçlarla kullanılmıştır. Bu nedenle hamama ait iç donanımlardan günümüze pek az şey kalmıştır. Yine de yapının tüm bölümlerini az çok tanımlayabilmek mümkün olmaktadır. Hamam, Roma mimarisine uygun olarak, her birinin farklı işlevi olan odalardan oluşmuştur.

AYNI ZAMANDA SİT ALANI

Roma Hamamı, 1998 yılında, 1. derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Hamamda, 2009 yılında Konyaaltı Belediyesi’nin vermiş olduğu destekle Antalya Müzesi tarafından arkeolojik kazı ve sondaj çalışmaları yapılmıştır.

BİRÇOK DEVRİ TEMSİL EDEN BULUNTULAR

Yapılan kazılar sırasında çok sayıda, ancak parçalar halinde, seramik, cam, mermer kaplama, metal, tuğla ve kiremit buluntular ele geçmiştir. Seramik buluntular M.S. 4. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar birçok devri temsil etseler de çoğunlukla 5-7. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. Bunların yoğun buluntu durumu hamamın son kullanım döneminin 7. yüzyıl olduğunu işaret etmektedir.

HABER/BUSE ER

https://www.antalyaekspres.com.tr/konyaaltinin-gobeginde-tarihiyle-buyuleyen-kara-kilise