Eskişehirspor’dan milli maç için uyarı

Eskişehirspor Kulübü 8 Eylül’de Eskişehir’de oynanacak Türkiye-Ermenistan 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesi açıklamada bulundu.



Bilet konusunda bir açıklama yapan kulüp şu ifadelere yer verildi; “Şehrimizde oynanacak Türkiye – Ermenistan maçının bilet satış işlemleri ile ilgili, Eskişehirspor Kulübü olarak herhangi bir görevimiz ya da sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu konuda mağduriyet yaşamamak ve öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olmak için taraftarlarımızın taraftarkulubu.tff.org adresinden kırmızı üye olması tavsiye edilir.”

Türkiye – Ermenistan maçının biletleri satışta

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Eskişehir’de oynanacak Türkiye-Ermenistan maçının biletlerinin öncelikli satışı başladı.

A Milli Futbol Takımının, Eskişehir Yeni Stadyumu’nda 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu 5’inci maçının biletleri millî takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladı.

Biletlerin genel satışı ise yarın saat 17.00’den itibaren www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulamadan, Passolig Kart ve kağıt bilet olarak satın alınabilecek.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200 TL, 300 TL ve 400 TL olarak belirlendi.

https://www.anadolugazetesi.com/eskisehirspor-dan-milli-mac-icin-uyari-228029.html