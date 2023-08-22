Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Azerbaycan, Dağlık Karabağ’da 120 bin kişiyi rehin tutuyor”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile Yerevan’da düzenlediği ortak basın toplantısında, “Dağlık Karabağ’da derinleşen insani kriz, Azerbaycan’ın Laçin Koridorunu sekiz aydan fazla yasadışı bir şekildea abluka altına alınması sonucu oluşmuştur.” ifadesi kullandı.

Belçikalı mevkidaşı ile Dağlık Karabağ’daki durumun son derece olumsuz ve geri döndürülemez sonuçlarını ele aldığını belirten Mirzoyan, çeşitli mesaj, Uluslararası Adalet Divanı’nın kararlarına rağmen Azerbaycan’ın, Laçin Koridoru’nu ablukasına devam ettiğini vurguladı.

“Azerbaycan’ın eylemlerinin Dağlık Karabağ’ı etnik temizliğe tabi tutma yönündeki açık politikaya dayandığı konusunda sürekli olarak uyarıyoruz.” dile getirdi.

Azerbaycan’ın son günlerde düzenli olarak Dağlık Karabağ’da ateşkesi ihlal ettiğini, ayrıca Ermenistan’ın devlet sınırındaki mevzileri hedef aldığını da vurgulayan Mirzoyan, Avrupa Birliği’nin Ermenistan’daki misyonunun da bu konuda açıklama yaptığına dikkat çekti.

“Bugün aslında Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın 120 bin halkını rehin tutuyor ve bu şekilde Azerbaycan, başta Ermenistan olmak üzere uluslararası toplumun bölgede gerçek istikrar ve barışın tesis edilmesine yönelik çabalarına meydan okuyor.” dedi.

Uluslararası ortaklardan Azerbaycan’ın yıkıcı, insanlık karşıtı, militan eylem tarzını değiştirmek için etkili adımlar atacak siyasi irade göstermelerini beklediğini kaydeden bakan Mirzoyan, “Ermeni tarafı, Ermenistan hükümetinin müzakereler yoluyla bölgemizde kalıcı barışın sağlanması yönündeki tutumunu bir kez daha teyit etmektedir.” sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/22/Ermenistan-Dışişleri-Azerbaycan-Dağlık-Karabağ/254666