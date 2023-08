CET Başkanı Mons. Martin KMETEC’in “22 Ağustos Dine Dayalı Şiddet Kurbanlarını Anma Günü” Mesajı

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı ve İzmir Başepiskoposu Ekselansları Mons. Martin Kmetec, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu,’nun A/RES/73/296 sayılı kararı ile belirlediği “22 Ağustos Dine Dayalı Şiddet Kurbanlarını Anma Günü” vesilesi ile bir mesaj yayınlamış bulunuyor.

Prot. No. 934/2023 Konya, 22 Ağustos 2023

DİNE BAĞLI ŞİDDET EYLEMLERİNİN KURBANLARINI ANIYORUZ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, A/RES/73/296 sayılı kararı ile 22 Ağustos gününü Dine Bağlı Şiddet Eylemlerini Anma Günü olarak belirledi.

“Bu ayrımcılığa dünyada en çok maruz kalanların Hristiyanlar olduğunu bilmek, bana büyük bir acı veriyor. Günümüzde, Hristiyanlara birinci yüzyılda olduğundan daha fazla zulmediliyor. Bugün Hristiyanlar, o dönemdekilere göre daha fazla şehit oluyor. Hristiyanlara, imanlarını açıkça söyleme özgürlüğü veren Konstantine’den bu yana, bin 700 yıldan fazla bir zaman geçti oysa. “ Papa Françesko bu sözleri Din Özgürlüğü ve Küresel Değerlerin Çatışması” konulu bir uluslararası konferansta 20 Haziran 2014 tarihinde katılımcılara hitaben söylemişti.

Pakistan’da yaşanan son olaylar ve dünyanın pek çok farklı bölgesinde olup biten diğer olaylar Hristiyanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün giderek arttığını gösteriyor. Pek çoğu yerinden yurdundan ayrılmaya zorlanıyor, öldürülüyor büyük kısmı yoksulluk ve acı içinde yaşamaya devam ediyor. Papa Françesko’ya göre “son zamanlarda dini özgürlük tartışması daha da yoğunlaştı” ve bunun pek çok Hristiyan’ın hayatını kaybettiği aşırı şiddet eylemleri yüzünden olduğunu söyleyebiliriz. Halen Irak’tan gelmiş, ABD, Avustralya, İsveç ya da Almanya gibi ülkelerden kabul almayı beklerken Türkiye’de sığınmacı olarak yaşayan, yersiz yurtsuz kalmış erkek ve kız kardeşlerimiz var.

Her kurum, her devlet, her din temel insan haysiyetini ve kişinin üstün değerini kabul etmelidir. Bu haysiyet kişinin; Allah, Allah’ın varlığı, kendini insana açıklaması, merhameti ve zamanların sonundaki nihai yargısı hakkındaki inancını, temel gerçeklere ve her dinin değerlerine göre açıklama özgürlüğünde ifadesini bulmaktadır.

Papa Françesko da sözü edilen toplantıya katılan üst düzey topluluğa hitabında: “Akıl, din özgürlüğünün, en yüksek insan haysiyetini, gerçeği arama ve ona uyma yetisini yansıtan; kişinin tüm potansiyelini harekete geçirebilmek için bu özgürlüğün kaçınılmaz bir koşul olduğunu kabul eden, temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Din özgürlüğü sadece kişiye özel düşünce ya da ibadet hakkı değildir. O hem özel hem kamusal alanda hakikattenkaynaklanan etik ilkelere göre özel ve kamu alanında yaşama özgürlüğüdür” dedi.

Küreselleşen dünyada bu büyük bir zorluktur. Birbirimizi, insanlığın ortak kaderini kabul ederek, kız ve erkek kardeşler olarak kabul edebilmek, üstesinden gelinmesi gereken büyük bir zorluktur.

Papa Françesko, dinî özgürlük için yasal araçları temin etmeleri konusunda dünya liderlerini ve siyasetçileri derhal harekete geçmeye çağırıyor: “Bu nedenle gerek devlet gerekse uluslararası düzende hukuk sistemleri, insan doğasının özünde bulunan ve özgür olma haysiyetine dair bir hak olan ve bunun yanında sağlıklı bir demokrasinin işareti ve Devlet meşruiyetinin temel kaynaklarından biri olarak dini özgürlüğünü garanti altına almaya ve korumaya çağrılmaktadır.” Papa Françesko’nun bu yalvarışı ve haykırışına bugün dünya liderleri, dini önderler ve genç nesli eğitenler kulak vermelidir.

Her birimizi yaratmış olan Allah’a dua edelim, insanın yüreğini aydınlatsın ve kalplerimizi açsın: Böylece insan, kendisinin din için yaratılmadığını, fakat evrensel kardeşlik, adalet ve sevgi ilkelerine göre yaşayarak Allah’a hizmet ve ibadete çağrıldığını ve dinin bunu bize göstermeye hizmet ettiğini anlasın.

† Martin KMETEC

Izmir Başepiskoposu

Türkiye Katolik Ruhani Reisler Kurulu Başkanı

https://www.katolik-kilisesi.org/category/tur/?fbclid=IwAR27mHC73XRF0aL_voyX6G2w1ScaTqg7Wekuyh2jZyDr0do6rQomzYfRW_U