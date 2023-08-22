Belçika Dışişleri Bakanı, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın eşliğinde Yerevan’daki Tsitsernakaberd anıt kompleksin’de Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Lahbib, anıt kompleksinin yanında çelenk koydu, ardindan Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısını ölümsüzleştiren ebedi ateşine çiçek bıraktı. Bakan Hanım Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezdi.

Hatırlanacağı üzere, 22 Ağustos’ta Belçika Dışişleri Bakanı Ermenistan’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Lahbib, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khachaturyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ve Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmelerde bulunacak. Dışişleri Bakanları görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenleyecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/22/Belçika-Ermenistan-Ermeni-Soykırımı/254676