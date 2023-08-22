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Azerbaycan’ın provokasyonları sürüyor: Bir Ermeni asker şehit oldu

2023-08-22

Ermenistan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı’ndan yayılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“21 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Akhpradzor bölgesindeki Ermeni mevzisine ateş açması sonucu asker Vanik Arami Ghazaryan şehit oldu.”

Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/22/Azerbaycan-Ermenistan-askeri-şehit-oldu/254575

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