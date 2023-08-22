Azerbaycan’ın provokasyonları sürüyor: Bir Ermeni asker şehit oldu

Ermenistan Savunma Bakanlığı, sınırda Azerbaycan tarafının açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Savunma Bakanlığı’ndan yayılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“21 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Akhpradzor bölgesindeki Ermeni mevzisine ateş açması sonucu asker Vanik Arami Ghazaryan şehit oldu.”
Şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/22/Azerbaycan-Ermenistan-askeri-şehit-oldu/254575
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