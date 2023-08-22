Arap Parlamentosu İsrail İşgalinin Suçlarının Durdurulması Çağrısında Bulundu – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN KUDÜS 22 Ağustos (SANA) – Arap Parlamentosu, uluslararası topluma, İsrail işgalinin Filistin halkına karşı işlediği suçların durdurulması ve işgale son verilmesini ve ulusal hakların yeniden tesis edilmesini öngören uluslararası meşruiyet kararlarını uygulamaya acilen müdahale etmesi çağrısında bulundu.

Parlamento bugün yaptığı bir açıklamada, Kudüs’teki yerleşim operasyonlarının işgal edilerek Yahudileştirilmesini ve yerleşimlerin yasa dışı olduğunu doğrulayan uluslararası kararları ihlal ederek özelliklerini değiştirmesini kınadı.

Ayrıca yerleşimcilerin işgal güçlerinin koruması altındaki Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılarını, ibadet edenlere ve orada bulunan Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarını, camiye uygulanan kuşatmayı ve Müslümanların camiye ulaşmasının engellenmesini de kınayarak, Mescid-i Aksa’ya yönelik herhangi bir ihlalin bölgedeki koşulların patlamasına yol açacağı uyarısında bulundu.

Parlamento ayrıca, yalnızca Müslümanlara yönelik bir ibadet yeri olması nedeniyle işgal altındaki Kudüs şehrinde, başta Mescid-i Aksa olmak üzere İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının mevcut hukuki ve tarihi statüsünün korunması ihtiyacını vurguladı.

SANA