Vakıfköy’de ağır hasarlı evlerin yıkımına başlandı

Lora Baytar Çapar

6 ve 20 Şubat tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen Antakya Vakıfköy’de ağır hasarlı evlerin yıkımına başlandı.

Köyde ağır hasarlı 15 bina bulunuyor.

Evlerin yıkımına geçtiğimiz hafta sonu başlandı.

Evlerin yıkılmasıyla köyün silueti de değişecek. Betonarme binaların yanısıra ağır hasar alan eski taş evler de yıkılacak.

Öte yandan önceki hafta Meryem Ana’nın Göğe Yükseliş Yortusu için köye gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan vaazında kilisenin onarımına başlanacağını söyledi.

Maşalyan kilisenin onarım masraflarının Patrikhane tarafından karşılanacağını kaydetti. Maşalyan ayrıca Vakıfköy Kilisesi ve Patrikhane bünyesinde depremzedeler için toplanan bağışların Vakıfköy Kilisesi’ne bağlı cemaate nasıl dağıtılacağını da açıkladı.

Buna göre kiracı olanlar, yardımlardan aile başına 20 bin, evi az hasarlı olanlar 35 bin, orta hasarlı olanlar 60 bin, ağır hasarlı olanların ise 75 bin TL alacak.

İlk etapta, evi ağır hasarlı olan 10 aileye de konteyner temin edilmişti.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29033/vakifkoy-de-agir-hasarli-evlerin-yikimina-baslandi