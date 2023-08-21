Türkiye – Ermenistan maçının biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. hafta mücadelesinde Eskişehir’de oynanacak Ermenistan maçının bilet satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı‘nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile yapacağı müsabakanın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu’nda oynanacak D Grubu mücadelesinin bir gün sürecek öncelikli bilet satışından son 1 yıl içinde “Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi” olmuş kişilerin yararlanabileceği belirtildi.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın genel bilet satışının ise salı günü 17.00’de başlayacağı aktarıldı.

Biletlerin “www.passo.com.tr” ile Passo Mobil Uygulama’dan Passolig kart ve kağıt bilet olarak satın alınabileceği ifade edildi.

Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatlarının 200, 300 ve 400 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/spor/turkiye-ermenistan-macinin-biletleri-satisa-cikti-2111082