Karabağlı Ermeni kadın: Siz sesimizsiniz, bu soykırımı önleyin! (Video)

Artsakh Ombudsmanı Gegham Stepanyan, Artsakh’ta abluka altında yaşayan ve anneliğe hazırlanan Mariya Musaelyan’ın dünyaya gelmesini beklediği ikiz çocuklarının geleceğinden endişeli olduğunu ifade eden bir videoyu paylaştı. Musaelyan videoda Artsakh’taki soykırım hakkında konuşuyor.

Stepanyan bu videonun hikayesini olayını şöyle anlattı:



“Dedi ki konuşmak istiyorum, tanınmış ve duyulur kişilere seslenmek istiyorum, benim için konuşsalar, benim çocuklarımın sesi olsalar, bu zalimliğe son vermek için…

Telefonumu aldım ve fotoğraf çektim…

Ne zaman ve nasıl paylaşacağımı düşünüyordum…

Bu sabah Maria’nın hastaneye kaldırıldığını ve ikiz kızlarını doğurduğunu öğrendik.

Tebrikler, sevgili Maria, umarız kızlarınız sağlıklı ve huzurlu bir çocukluk geçirirler.

Ve tüm çocuklar için hepimize sesleniyoruz: Siz bizim sesimizsiniz, bu soykırımı önleyin.”

https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/367945961_261034530153402_8790952113352217664_n.mp4?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjMwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=Oai0bV09h-oAX8f7DQu&rl=300&vabr=139&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AfDXjZraH_zDXqzl3hQnX9NXMvcPqFBnzvrABd447bR50g&oe=64E8FE59

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/21/Karabağ-Ermeni-Soykırım/254482