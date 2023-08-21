Ermeni sporcu Suren Aghajanyan, Dünya Gençler Güreş Şampiyonu oldu (Video)

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Grekoromen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda Suren Aghajanyan şampiyon oldu.

Ermenistan Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 60 kilo finalinde, Dünya ve Avrupa Gençler şampiyonalarında ikinci sırada yer alan Ermeni sporcu Hint rakibi Sumit Sumit ile karşılaşarak 13-4 yendi.

Ermeni güreşçilerden Gaspar Terteryan gümüiş madalya kazandı.

67 kilo finalinde Terteryan, Mısırlı rakibi Mustafa Hüseyin Fatih Alameldin’e 2-4 yenildi.

2022 Dünya Gençler Şampiyonu Vigen Nazaryan bronz madalyanın sahibi oldu.

https://video.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/367952460_674138924245026_725837906670431675_n.mp4?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjcyNSwicmxhIjoxMTcxLCJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InN2ZV9zZCJ9&_nc_ohc=JSFV6K5XkbMAX8HIEme&rl=725&vabr=403&_nc_ht=video.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AfDve6enZXdym688_MB0FWr5gbQuXXg4TUAkWokR_C1OLg&oe=64E80EE7

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/21/Ermeni-sporcu-Dünya-Gençler-Güreş-Şampiyonu/254493