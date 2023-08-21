Azerbaycan Martakert, Askeran, Martuni ve Şuşi bölgelerinde ateşkesi ihlal etti

21 Ağustos günü saat 05:50 ile 06:30 arasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Martakert, Askeran, Martuni ve Şuşi bölgelerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal etti.

Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Ermeni tarafında can kaybı yok.

Ateşkes ihlali olayları, Rus barışı koruma birliklerinin komutanlığına bildirildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/21/Azerbaycan-Martakert-Askeran-Martuni-ve-Şuşi-Karabağ/254450