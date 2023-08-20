Vakıf seçimleri Kınalıada’da tartışılıyor

Düşünce Platformu, 21 Ağustos Pazartesi günü Karagözyan Yetimhanesi Gazturman Gayan Yaz Kampı’nda vakıf seçimlerini ele almak üzere bir panel gerçekleştirecek. Panel saat 21.00’de başlayacak.

Harut Özer’in moderatörlük yapacağı panelde Agos yazarlarından, sosyolog/tarihçi ve ABD Boston’da çalışmalarını yürüten Ohannes Kılıçdağı ile Artı İletişim ve Think Neuro’nun ortaklarından, Feriköy Surp Vartanants Vakfı yöneticisi Jüliet Demirci konuşmacı olacak. Kılıçdağı hastane seçimlerine ve seçim yönetmeliği tartışmalarına odaklanırken Demirci, yeni seçilen bir vakıf yöneticisi olarak deneyimlerini, projelerini, gerçekleştirdiklerini ve planladıklarını aktaracak.

Platform katılımcıların da tartışmaya katılmasını ve söz almasını amaçlıyor.

Düşünce Platformu’ndan yapılan açıklamada gündem ve konu başlıkları şöyle sıralandı:

İlk bölüm

1-Geçen yıl yayınlanan yönetmelik çerçevesinde yapılan seçimlerin hukuki durumu ve hukuksuzluklar.

2-Yenilenen vakıflarımızın seçim öncesi sundukları projelerin geçen bu süreçte gerçekleşme oranları. Değişim vaadlerinde hangi noktadalar?

3- Okullarımız deprem güvenliği açısından hangi noktada? Gündemden düşmeyen okulların birleştirilmesi için görüşler.

İkinci Bölüm

1-Hukuksuz bir biçimde bir yıl ertelenen Hastane Seçimlerinde hangi aşamadayız?

2-Hastane seçim yönetmeliği taslağındaki tuzaklar, Azınlık Vakıfları temsilciliğinin İdareye verdiği taslak metin hakkında görüş ve tartışmalar.

3- Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin toplumumuzdaki yeri. “Azkayin Hivantanots” olma niteliği hakkında görüşler. Seçimler için mevcut yönetimin beklentisi, seçimlere katılmak isteyen olası adayların çalışmaları.

Üçüncü ve son bölüm: Toplum üyelerinden alınacak soruların yanıtlanması

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29032/vakif-secimleri-kinaliadada-tartisiliyor?fbclid=IwAR3WIkVFFQpqpvRLug8ezT615A2WR2Z53Rt-hJcjNsHirZHtozVW9mZ6Vy0