Menendez: Kirli düşman

Menendez, BM kontrolündeki Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşım sağlamak için yol yapılması planını “Kabul edilemez bir suç” olarak nitelendirerek yine skandal bir açıklamaya imza atarken, Rum ve Ermeni lobilerinin sözcüsü durumundaki Demokrat Senatör’ün karanlık yüzü ise dikkat çekiyor.

1992’de ABD Meclisi’ne seçilen ve 2006’da Senato’ya atanan Menendez’in adı, Barack Obama’nın başkanlığı döneminde Senato’daki Dış İlişkiler Komitesi başkanlığını yürüttüğü sırada bir dizi yolsuzluğa karıştı. Savcılar, 2015’te senatörün siyasi iyilik karşılığında 600 bin dolardan fazla siyasi bağış, Fransa’nın başkenti Paris’teki lüks bir otelde oda ve zengin bir göz doktoru olan Dr. Salomon Melgen’den özel bir jetle ücretsiz yolculuklar kabul ettiğini söyledi. Müfettişler ayrıca Menendez’in Melgen’in kazançlı hükümet sözleşmelerini güvence altına almasına yardım etmesi karşılığında büyük siyasi bağışlar aldığını ileri sürdü.

Rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Menendez, hakkında soruşturma yürüten FBI yeterli delile ulaşamayınca politik kariyerine devam etti. 2015-2017 yılları arasındaysa “sübyancılık” iddialarının hedefi olan Menendez’in, Melgen’in ABD’den özel uçakla Dominik Cumhuriyeti’ndeki villasına götürdüğü küçük yaştaki hayat kadınlarıyla ilişkiye girdiği öne sürüldü. Menendez, siyasi gücü sayesinde bu iddiaya ilişkin soruşturulmadı. Ancak, Menendez, Ermeni asıllı eşi Nadine Arslanian ile yolsuzluk yapmakla suçlanınca federal soruşturmadan kurtulamadı. Soruşturma, Arslanian’ın üçüncü kişilerden ve lobilerden aldığı kayıt dışı hediye ve hizmetler karşılığında eşinin siyasi kararlarını etkilediği iddiaları temelinde yürütülürken, Menendez’in Kongre’de kabul edilen Ermeni Soykırımını Tanıma Yasası’nın mimarı olduğu biliniyor. İsrail destekli düşünce kuruluşlarıyla yakın ilişkide olan Menendez’in başta Norpac olmak üzere bazı Yahudi kuruluşlarından fonlandığı da iddialar arasında yer alıyor.

Milliyet Gazetesi