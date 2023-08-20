İstanbul’daki tarihi Karadeniz Medresesi Sarnıcı gün yüzüne çıkarılacak

‘FATİH ÇOK KATMANLI BİR KÜLTÜREL MİRASA SAHİP’

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürü Feyyaz Fidan, tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’un ve tarihi yarımadadaki Fatih’in çok katmanlı bir kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi. Bu kültürel mirasın yer üstünde olduğu gibi yer altında da göründüğünü dile getiren Fidan, “Fatih Cami avlusunun tam alt kotunda yer alan Karadeniz Medresesi Sarnıcı da bu açıdan en iyi örneklerden bir tanesi. Fatih Camii, İstanbul’un yedi tepesinden birinde bulunuyor. İstanbul’un fethinden önce burada Havariyyun Kilisesi bulunmaktaydı. Roma ve Bizans döneminde şehrin birçok noktasında, şehrin sularının depolanması için bu tip sarnıçlar yapılıyordu” dedi.

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