Kilise vaizi: Ölümle tehdit ediliyorum

Kurtuluş Kilisesi vaizi Mehmet Çolak, ölümle ilgili tehdit edildiğini söyledi. Çolak, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu ancak bir gelişme olmadığını aktardı.

DUVAR – Malatya merkez Hacı Abdi Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Kilisesi’nde vaiz ve yönetici olarak görev yapan Mehmet Çolak, kendine “Türk İntikam Tugayı” adını veren bir grup tarafından ölümle tehdit edildi. Maruz kaldığı tehditlere karşı İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’ne başvuruda bulunan Çolak, avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na söz konusu kişiler hakkında “Ölümle tehdit, hakaret, ayrımcılık ve sair suçlar” gerekçesi ile 10 Ağustos 2023 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

‘SENİ İNDİRME EMRİ VERDİ’

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İzmir’e 8 Ağustos’ta 7 kiliseyi ziyaret için gittiğini belirten Çolak, 10 Ağustos’ta Konak ilçesinde bulunan Aziz Vaftizci Yahya Kilisesi’ni ziyaret etmek istediğinde birileri tarafından takip edildiğini fark ettiğini söyledi. Çolak, takip eden 3 kişinin kendisinin yanına gelerek “Mehmet bey incilin var mı?” diye sorduğunu “hayır” cevabı üzerine şahısların; “Biz seni çok iyi tanıyoruz, ayağını denk al. Sizin gibi Hristiyanları bu topraklardan sileceğiz, hepinizin kafasını keseceğiz. Dinini değiştireceksin” dediğini aktardı. Tehdit eden kişilerin cebinden mermi çıkararak “Eğer kiliseyi bırakmazsan, kafanı kopartacağız haberin olsun” şeklinde ölümle tehdit ettiğini belirten Çolak, söz konusu kişilerin “Türk İntikam Tugayı teşkilatımız bize, seni indirme emri verdi” dediklerini aktardı.

‘TEHDİT EDENLER CEZALANDIRILMADI’

Şahıslardan birinin isminin Ümit olduğunu kendi aralarında konuştuklarında duyduğunu belirten Çolak, daha öncede birçok kez dini inancından kaynaklı tehdit edildiğini belirtti. Malatya’de 18 Nisan 2007’de biri Alman, ikisi Türkiye vatandaşı üç Hristiyan’ın boğazlarının kesilerek katledildiklerini hatırlatan Çolak, “Demokratik ülkelerde inanç özgürlüğü var. Biz inancımızı yaşayamıyor, yaşatamıyoruz. İnancımızdan dolayı sürekli tehdit alıyorduk, ancak son yapılan seçimlerden sonra bu tehditler biraz daha yoğunlaştı. Eski kilise yöneticimiz JİTEM olduğunu söyleyenler tarafından geçen sene tehdit edildi. Tehdit edenler hiç bir zaman cezalandırılmadı” ifadelerini kullandı.

Tehdit edildikten sonra emniyete gittiğini, daha sonra Savcılığa yönlendirildiği bilgisini paylaşan Çolak, devamında şunları söyledi: “Savcılık mesai saatinin bittiğini belirterek şikayeti almadı. İHD’ye hukuki destek talebiyle başvuru yaptım. Daha sonra mesai saatlerinde avukatım ile savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Aradan geçen 9 güne rağmen suç duyurusuyla ilgili hala bir gelişme yaşanmadı. Tüm inançlara saygı istiyoruz. Tüm kimliklerin bir arada yaşadığı bir ülke istiyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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