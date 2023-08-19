Başpiskoposlukta ‘porno’ tespit edildi: 15 şüpheli

Almanya’daki Köln Başpiskoposluğu’nda kullanılan iş bilgisayarlarında bine yakın yasaklı siteyi görüntüleme girişimi tespit edildi. Bunların büyük kısmının porno siteler olduğu ifade edildi.

DUVAR – Almanya’daki Köln Başpiskoposluğu’nda çalışan din görevlileri ve personelin, iş için kullandıkları bilgisayarlarda porno içerik izlemeye kalkıştıkları ortaya çıktı.

Almanya medyasında çıkan haberlere göre, iş bilgisayarlarında uyuşturucu ve şiddet içerikli materyallere erişim gibi, porno izlemenin de yasak olduğu kurumun iletişim teknolojisi güvenlik sistemlerini bir ay boyunca test ettiği sırada bine yakın yasaklı siteyi görüntüleme girişimi tespit edildi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, bu tür faaliyetleri tespit edilen 15 kişi arasında en az bir üst düzey din görevlisi de bulunduğunu yazdı.

‘KONUNUN FARKINDAYIZ AMA SUÇ İŞLENMEDİ’

Başpiskoposluk, ‘konunun zorluğunun farkında olduğunu’ ancak herhangi bir suç işlenmediğini söylerken, Kölner Stadt-Anzeiger yerel gazetesine göre şüpheli faaliyetlerin büyük çoğunluğu porno sitelerle ilgili.

Başpiskoposluk BBC’ye yaptığı açıklamada, söz konusu bilgilerin, iletişim teknolojisi güvenliğinin ‘risk teşkil eden (şiddet, pornografi, uyuşturucu vb.)’ sitelere erişimi engellemeyle ilgili rutin bir kontrol sırasında derlendiğini kaydetti. Başpiskoposluk, söz konusu web sitelerindeki ‘spesifik içeriğe ilişkin bir değerlendirme yapılmadığını’ ancak ‘suç teşkil eden davranışlara ilişkin herhangi bir belirti bulunmadığını’ kaydetti.

‘BİR KİŞİ SUÇ TEŞKİL EDEN İÇERİK ŞÜPHESİYLE SORUŞTURULUYOR’

Geçen yıl yapılan güvenlik testlerinin, personel ya da din görevlilerinin davranışlarını araştırmaya yönelik olmadığı da belirtildi. Almanya’daki Katolik Kilisesi’ne ait Katholisch.de adlı internet sitesi, tespit edilen 15 kişi arasında dini görevlisi olmayan bir kişinin ‘suç teşkil eden bir içerik’ şüphesiyle ayrıca soruşturulduğunu bildirdi.

Köln Başpiskopos Yardımcısı Guido Assmann, başpiskoposluğun iş bilgisayarlarında yasaklı içeriğe ulaşmaya çalışan personel sorununun ‘farkında’ olduğunu, ancak ‘güvenlik sistemlerinin etkili olmasından memnuniyet duyduğunu’ söyledi.

BAŞPİSKOPOSLUK HAKKINDA TACİZ VE İSTİSMAR İDDİALARI

İki milyondan fazla üyesiyle Almanya’nın en büyük başpiskoposluğu son dönemlerde bir dizi iddiayla gündeme gelmişti. 2021 yılında yayımlanan bir rapor, 1975-2018 yılları arasında Köln Başpiskoposluk bölgesinde 200’den fazla tacizci ve çoğu 14 yaşın altında olmak üzere 300’den fazla istismara uğramış kişi bulunduğunu ortaya koymuştu.

Haziran ayında polis, bir çocuk hayır kurumunu yöneten rahip Winfried Pilz’in tacizine ilişkin soruşturmada yalancı şahitlik yapmakla suçlanan Köln Başpiskoposu Rainer Maria Woelki’ye yönelik bir soruşturma kapsamında başpiskoposluk binasına baskın düzenledi. Pilz 2019 yılında ölmüştü. Başpiskoposluk, Woelki’ye yönelik suçlamaların kanıtlanması ya da çürütülmesi gerektiğini söyledi. Woelki geçen yıl Papa’ya istifasını sunmuştu. Vatikan, istifayı kabul edip etmeme konusunda henüz karar vermedi. (BBC Türkçe)

Gazete Duvar