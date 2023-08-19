153 Yıllık Körüklü Kilise Piyanosu İlgi Görüyor

Tokat’ta Veni Vidi Vici Kent Müzesi’nde bulunan 153 yıllık körüklü kilise piyanosu ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. ABD yapımı körüklü kilise piyanosunun 1915 yılında üretiminin durdurulduğunu belirten Müze Müdürü Kurtuluş Uygun, piyanonun Zile’de yıkılan kiliseden kaldığını ve sergilendiğini söyledi.

ABD’de 1870 yılında üretimine başlanan ve kiliselerde kullanılan piyanonun üretimi 1915 yılında son buldu. Zile’de bulunan ve zamanla yıkılan eski bir kiliseden kalan piyano sonrasında çeşitli okullarda kullanıldı. Zile Belediyesi’nin Veni Vidi Vici Kent Müzesi’nin faaliyete geçirmesi ile 153 yıllık piyano burada sergilenmeye başlandı.

153 yıllık körüklü piyanonun ziyaretçiler tarafından ilgi gördüğünü belirten Müze Müdürü Kurtuluş Uygun, “Kent müzemizde bulunan kilise piyanomuz havalı pompayla çalışıyor. Şehrimizde 1900 yılların başına kadar eski Türk evleri tarzında bir kilise vardı. Burada bulunan piyanoda bu kiliseye aittir. Günümüze kadar gelmesi de kilise yıkılınca okullar benimseyerek kullanmaya başlıyor. Bizde artık kent müzemizde sergiliyoruz. Körüklü kilise piyanosuna özellikle sanat sever müzikle uğraşanlar yoğun ilgi gösteriyor” dedi.Haber : DHA

https://www.rizedeyiz.com/Haber/153-yillik-koruklu-kilise-piyanosu-ilgi-goruyor-128535