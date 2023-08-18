Pakistan polisi, Kuran’a saygısızlıkla suçlanan iki Hristiyan vatandaşı gözaltına aldı

Yeni göreve gelen geçici Başbakan Enverül Hak Kakar, yaptığı açıklamada azınlıkların ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini belirterek şiddete karışanlara karşı harekete geçme sözü verdi

Pakistanlı bir yetkili, bir grup kalabalığın Hristiyan vatandaşlara ait kiliseleri ve evleri ateşe vermesinden iki gün sonra, polisin, ülkenin doğusunda “dine saygısızlıkla” suçlanan iki Hıristiyan vatandaşı gözaltına aldığını, bu kişilerin “Kuran’a saygısızlık” ettiğini bildirdi.

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Aşırılık yanlılarından oluşan kalabalık bir grup, Pakistan’ın Faysalabad kentinde biri büyük beş kiliseyi tahrip etmiş ve Hristiyan azınlığa mensup çok sayıda vatandaşın evini ateş vermişti.

Şiddet olaylarının ardından bölge paramiliter birlikler tarafından korumaya alınmıştı.

Olay, bölgede yaşayan bazı Müslümanların Raja Amir adlı bir Hıristiyan vatandaş ve bir başka arkadaşını Kur’an’dan sayfalar koparırken, yere atarken ve diğer sayfalara da hakaret içeren ifadeler yazarken gördüklerini iddia etmelerinin ardından patlak verdi.

Bu arada Hristiyan vatandaşlar, bölgede kendilerine ait bir mezarlığa da saygısızlık yapıldığını aktardı.

Pakistan’da dine hakaret ölümle cezalandırılsa da bugüne kadar hiç kimse idam edilmedi.

Ancak suçlanan çok sayıda kişi öfkeli gruplar tarafından linç edildi ya da silahlı saldırıya uğradı.

Yeni göreve gelen geçici Başbakan Enverül Hak Kakar, yaptığı açıklamada azınlıkların ne pahasına olursa olsun korunması gerektiğini belirterek şiddete karışanlara karşı harekete geçme sözü verdi.

Başbakan, ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kayırma olmayacak. Korku olmayacak.” dedi.

Polis, Faysalabad kentinin sanayi bölgesindeki Jaranwala’da Hıristiyan topluluğa yönelik saldırıya karışan 128 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bölge sakinleri ve cemaat liderleri, saldırının olay yerinde bulunan polisin herhangi bir müdahalesi olmadan 10 saatten fazla sürdüğünü iddia etti.

Polis ise suçlamaları reddederek güvenlik güçlerinin daha da kötü bir durumu önlediğini belirtti.

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Gözaltına alınan ve ‘Dine saygısızlık’ suçlaması yöneltilen Hristiyan vatandaşların sorgulamasının sunun ve yargılamasının ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.

Euronews