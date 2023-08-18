Manastırda papazı sözlü taciz Kıbrıs’ı karıştırdı: Mehmet Erol Muavili hakkında yasal işlem

KKTC’de papazın yanında “Kelime-i Şehadet” getirerek sözlü tacizde bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplumcu Demokrasi Partisi, olayın münferit olmadığını ve “toplum mühendisliğinin sonuçlarından sadece bir tanesi” olduğunu belirtti.

Artı Gerçek – Kıbrıs’ın Karpaz Yarımadası’ndaki Apostolos Andreas Manastırı’nda görevli papazın yanında “Kelime-i Şehadet” getiren ve o anları sosyal medyada paylaşan Mehmet Erol Muavili hakkında yasal işlem başlatıldı. Muavili ada çapında tepki çekerken, suç duyurusunda bulunan Toplumcu Demokrasi Partisi’nden “Türkiye’yi 20 yıldır din sömürüsüyle yöneten AKP’nin ağzından çıkanı emir kabul etmenizdir bu olaylara kapı aralayan” tepkisi geldi.

PAPAZI SÖZLÜ TACİZ ETMİŞTİ

Mehmet Erol Muavili, Karpaz’ın en uç noktasındaki Zafer Burnu’nun güneyinde bulunan Apostolos Andreas Manastırı’na “turist götürmek” için gitmişti. Ancak bu sırada manastırda görevli papazın yanında “Kelime-i Şehadet” getirmiş, o anı sosyal medyada da paylaşmıştı. Videoya gelen sert tepkilerin ardından da paylaşımını kısa sürede kaldırmıştı.

KKTC İÇİŞLERİ BAKANI: TOPLUMSAL HUZURU BOZMAYA YÖNELİK DAVRANIŞ

Muavili’nin tavrının tepki çekmesinin ardından, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz olayı “toplumsal huzuru bozmaya yönelik bir davranış” olarak tanımladı. Gerekli yasal işlemin başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulduğunu da açıklayan Oğuz, “Dini inanış ve yaşayışlara saygı da çok önemlidir ve hassas bir konudur. Bu konuda ayrıştırıcı, tahrik edici, tacizkâr durumlar ve davranışlar kabul edilemez” dedi.

Yazılı açıklamada, “Bu nedenle dinlere ve kültürlere saygı kapsamında toplumsal huzuru bozmaya yönelik yapılan bu davranış hakkında ilçe kaymakamlığı vasıtasıyla gerekli yasal işlem başlatılması için polis müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

‘RAHATSIZLIK VE UYGUNSUZ TAVRI HAREKET SUÇLARINDAN YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR’

Polis de soruşturmanın devam ettiğini ve Muavili’nin aleyhinde yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Polis açıklamasında, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ULAŞTIRMA BAKANI ‘OLAYI GÜNDEMDE TUTANLARI’ HEDEF ALDI

Muavili ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkan KKTC Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ise yaşananların savunulacak bir yanı olmadığını belirtmekle beraber “olayı gündemde tutanları” hedef alması dikkat çekti:

“Anormal olan şu; İslam’a ve Müslümanlara yapılan onca saygısızlığa ses çıkarmayan, hatta İslamın kutsal kitabı yakılırken, buna izin veren, İsveç ve Avrupa’daki demokrasiyi alkışlayan malum güruhun, bu olaya mal bulmuş mağribi gibi sarılması ve Güney Kıbrıs’tan daha fazla bu olayı gündemde tutup ilgili şahsı linç etmesidir.”

BİRLİKTE FOTOĞRAFI ÇIKTI AMA…

Bakan, “Hatta bu şahsın, benimle çekilmiş bir resmini gösterip, onun YDP’li olduğunu öne çıkararak bir taşla iki kuş vurmaya çalışmaktır anormal olan. Hatta ve hatta daha da ileri giderek, ilgili şahsı benim oraya gönderip provokasyon yapmaya çalıştığımı söyleyen ahmaklar dolaşıyor sosyal medyada. Bu tiplere bakınca gerçekten midem bulanıyor” dedi.

TDP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: KÜÇÜK AKP TÜRKİYE’Sİ YOLUNDA BİLİNÇLİ POLİTİKALAR’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt ise yazılı açıklamasında, yaşananları “utanç verici ve tehlikeli” olarak niteledi; “Münferit bir olay gibi gösterilmesin” uyarısında bulundu. Özkunt, “bunun Kıbrıs Türk toplumunda yapılan toplum mühendisliğinin sonuçlarından sadece bir tanesi olduğunu” belirtti. Özkunt, bu tip provokasyonların nedeni olarak “KKTC hükümetinin küçük AKP Türkiyesi olma yolundaki bilinçli politikalarını” gösterdi.

‘ATAMA HÜKÜMETİN AMACI, AKP TÜRKİYE’SİNE ULAŞMAK MI?’

Özkunt, ‘Bu olayı bir kişinin şahsi provokasyonu olarak algılatmaya çalışmak, üzerinizden sorumluluğu almayacak. Dini söylemleriniz, eğitimi laik yapıdan koparmanız, her yere toplumun ihtiyacı olmayan camiler açmanız, Türkiye’yi 20 yıldır din sömürüsüyle yöneten AKP’nin ağzından çıkanı emir kabul etmenizdir bu olaylara kapı aralayan. Bu toplum kendi kimliğinden vazgeçmeyecek, yaptıklarınıza seyirci kalmayacağız’ dedi.

MUAVİLİ’NİN İDDİASI: VİDEODA TACİZ YOK, PROVOKASYON YOK…

Muavili ise tepkiler üzerinde videoyu kaldırması sonrası yaptığı ikinci paylaşımda, “Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim” dedi. İlk videoyu paylaşımının “farklı noktalara” taşınmaması için kaldırdığını savunan Muavili, “Paylaşmış olduğum videoda kötü niyet yok, taciz yok, hakaret yok, provokasyon yok, tahrik edici bir davranış yoktur. Video açık ve nettir. Kilisede şehadet getirerek videoya çektim” iddiasında bulundu.

Muavili, “Video açık ve nettir. Her ırkın dinine saygımız vardır. Bugün yapmış olduğum paylaşımda eğer suçum varsa kamuoyundan özür dilerim” dedi. (HABER MERKEZİ)

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