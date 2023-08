Hatay’da depremde zarar gören 16 kilise hasarlı: ‘Tadilat bekliyoruz’

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Hatay’da hasar gören binlerce yapının arasında 16 kilise de yer aldı. İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş, bu kiliselerin hiçbirinde ibadet yapılamadığını söyledi.

Vakfa ait kilisenin 1872 yılında Ermeni ustalar ve cemaatin yardımlarıyla inşa edildiğini anlatan Tabaş, “Depremle birlikte kilisemiz de hasar gördü. İç yapısı çok bozulmamış gibi görünse de yer yer çatlaklar ve zeminde bazı çatlamalar mevcut. Kilisenin ortasında bulunan iki sunak yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak restore edilmesi için başvurularda bulunduk, bekliyoruz” dedi.

‘BÜTÜN KARDEŞLERİMİZLE HEP BERABERİZ’

Anadolu Ermeni Kiliseleri Sorumlusu, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi ve Samandağ Vakıflı Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan ise şöyle konuştu:

“Kırıkhan kilisemiz maalesef yıkıldı. Antakya’da, Altınözü’nde, Samandağ’da, Vakıflı köyünde, Arsuz ve İskenderun’daki mevcut kiliselerimizin hepsi de zarar gördü. Vakıflı köyündeki kilisede tadilat yapılıyor. Hemen hemen hepsi yıkıldı ve hiçbir şekilde ibadet yapılmamakta. Aslında önemli olan o çalışmaların bir an önce işleme sunulması, tarihi eserlerin bir an önce ayağa kaldırılması. Biz devlet büyüklerimizden bununla ilgili çalışmaları bekliyoruz. Sağ olsunlar ilgilenenler çok ama günü geçtikçe bunların sıkıntısını yaşıyoruz. Sadece kiliseler değil, tüm ibadethanelerin bir an önce ayağa kaldırılması için biz dualarda bulunuyoruz.”

“Bu ibadethanelerin ayağa kalkması cemaatlerin bir araya gelmesi demektir. Tüm çabalarımız, bu bölgenin bir an önce ayağa kalkması. Özellikle Malatya, Elazığ ve Sivas’ta cemaat köylerimiz var. Malatya’da yaşanan deprem, oradaki cemaatlerimize de zarar verdi, kiliselerimiz hasar gördü. Kimse birbirine ayırt etmeksizin, herkes kendisiymiş gibi görüp birbirine destek olmaya çalışıyor. Bütün kiliselerimiz, bütün kardeşlerimizle hep beraberiz.”

Cumhuriyet Gazetesi