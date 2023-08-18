Hollanda’nın Eindhoven kentinde düzenlenen 16 yaş altı Dünya Olimpiyatları’nda Ermeni genç satranç takımı 7. oldu.
Son turda Ermenistan takımı Kazakistan’ın ilk takımına 0.5:3.5’lik bir skorla yenildi ve turnuvayı 12 puanla (18 üzerinden olası) tamamladı.
Ermenistan takımında Robert Filiposyan (6 sayı), Erik Gasparyan (5 sayı), Benik Agasarov (6,5 sayı) ve Nvard Hayrapetyan (4 sayı) forma giydi. Şampiyonluğu 17 puan toplayan Çin kazandı. Türkiye ikinci sırada (15 puan), Yunanistan ise üçüncü sırada (13 puan).
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/18/Dünya-Olimpiyatları/254435
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