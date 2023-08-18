Ayasofya’da yarım asır sürecek tadilat

1500 yıllık tarihi yapının aslına uygun onarımı için çalışmalar başladı. Depreme karşı güçlendirilecek olan Ayasofya, ziyaretçilere de kapatılmayacak

Esen Dolma

532-537 yılları arasında Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, bazilika planlı bir katedral olarak inşa ettirilen, bir yangın bir de istila atlatan Ayasofya’da güçlendirme ve bakım çalışmaları başladı. Geçmiş yüzyıllarda Mimar Sinan ve İtalyan mimar Gaspare Fossati tarafından ciddi güçlendirme çalışmalarının yapıldığı tarihi yapıyı sağlam bir şekilde gelecek yıllara…

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