27. Aydın Doğan Ödülü Antakya Medeniyetler Korosu’nun

Aydın Doğan Vakfı tarafından, kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü, bu yıl Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları veren Antakya Medeniyetler Korosu’nun oldu

Aydın Doğan Vakfı tarafından, 1996 yılından bu yana her yıl, kültür, sanat, edebiyat, bilim gibi farklı alanlarda, ulusal ve uluslararası platformlarda övgü kazanan kişi veya kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen Aydın Doğan Ödülü’nün, bu yıl Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği 1.500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmış, Antakya Medeniyetler Korosu’na takdim edilmesi kararlaştırıldı.



Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Antakya Medeniyetler Korosu, ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay’ın asırlar öncesine uzanan kültürel zenginliğini ve medeniyetler arasındaki hoşgörü yaklaşımını 2008 yılından bu yana büyük başarıyla dünyaya tanıtmış, Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış, yurt içi ve yurt dışında verdiği 1.500’ün üzerindeki konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmıştır. Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminde 7 sanatçısını kaybeden ve çalışmalarına ara vermek zorunda kalan koronun yeniden bir araya gelmesi için dayanışma ruhuyla büyük çaba gösterilmiştir. Sanata ve sanatçıya büyük değer veren ve her zaman destekleyen bir kurum olarak, Antakya Medeniyetler Korosu’nun bugüne kadar göstermiş olduğu başarıyı takdir etmek ve aynı zamanda genç insanlarımıza örnek olmaları amacıyla bu yılki Aydın Doğan Ödülü’nün Yönetim Kurulumuzun kararıyla Antakya Medeniyetler Korosu’na verilmesi kararlaştırılmıştır” denildi. Ödül Töreni, Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek.

Koro deprem yaralarını sarmaya çalışıyor

Antakya Medeniyetler Korosu’nun 7 sanatçısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye’nin farklı illerinde yaşamaya başladı. Koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök, Antakya Medeniyetler Korosu’nu yeniden bir araya getirerek, Türkiye’nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı ve depremde hayatını kaybeden 7 sanatçının anısını müzikle yaşatmayı hedefliyor.

Medeniyetler Korosu

Medeniyetler Korosu, 2008 yılında Hatay’da kuruldu. 3 semavi dine (Müslüman-Hristiyan-Musevi) ve 6 farklı medeniyete (Alevi-Sunni-Ortodoks-Katolik-Musevi-Ermeni) mensup 100 kadın-100 erkek toplamda 200 üyeden oluşuyor.

Dernek üyeleri arasında; imam, papaz, öğretmen, avukat, esnaf, mühendis, doktor, öğrenci ve ev hanımı gibi çeşitli meslek ve sosyal gruplardan kişiler bulunuyor.

Yılmaz Özfırat’ın şefliğini yaptığı koro, ‘Barış, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi mesajları vermek üzere kuruldu. Koronun mensupları, samimiyet duygularıyla birbirlerinin ilahilerini ve halk şarkılarını seslendiriyor. Kökü bizim topraklarımızda olan değerleri, birbirinden güzel ezgileri tüm yalınlığıyla sunan koro, okudukları farklı kültürlere ait ilahiler, halk şarkıları ve türkülerle Türkiye medeniyetini yansıtan bir ayna görevi görüyor.

Medeniyetler Korosu bugüne kadar farklı platformlarda, farklı ülke ve şehirlerde 1500’ün üzerinde konser verdi. New York’ta BM Güvenlik Kurulu Üyelerine, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu Binası’nda Parlamento Üyelerine ve Dolmabahçe Sarayı’nda AB Misyon Üyelerine konserler vererek uluslararası platformda görünürlüğünü artırdı.

Medeniyetler Korosu, birçok ödüle layık görülmekle beraber 2012 yılında Nobel Barış Ödülü’ne de aday gösterildi.

https://gazeteoksijen.com/o2/27-aydin-dogan-odulu-antakya-medeniyetler-korosunun-186675