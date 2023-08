Alevilerin Bir Günü

Devletin Hacıbektaş’ta Hacı Bektaş Veli temsilini, Ali Duran Topuz’un ifadesiyle “çalmasına” Alevi kurumları tepki gösterince, devlet de pek manidar bir yanıt verdi, gün bitmeden: ‘Öyle çalınmaz böyle çalınır’ dedi ve Zeytinburnu Belediyesi yıkım ekipleri Erikli Baba Dergahı’nın kapısına dayandı. Neymiş efendim, dergah arkasında olan üstü kapatılmaya uygun oturma, dinlenme, etkinlik alanının üç demiri yıkılacakmış. Bizim Aleviler gerçekten saf! Yahu, fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla geniş bir alan orası, her tarafı açık, yıkmaya değer bir şey bile yapmamışsınız zaten. Bunun yerine şöyle verandalı, görkemli bir villa kondursaydınız oraya, ilgili vakıf/dernek her ne ise başkanını da içine oturtsaydınız; belediye yıkmaya geldiğinde de “ne villası, ne villası, orası müştemilat; bizim dergahın gariban bekçisinin evi barkı yoktu, geceleri bari orada kalsın, sokakta kalmasın diye iki kalas bir heves bu müştemilatı yaptık, sizde hiç vicdan yok mu?” derdiniz. İlgili vakfın/derneğin başkanı da belediye başkanına veranda da şöyle okkalı bir filtre kahve ikram ederdi, sorun çözülür giderdi!

Alevi örgütleri geleneksel olarak her Hacı Bektaş Veli etkinliğinde topluca bir açıklama yaparlar, bir bildiri okunur. Bu yıl da okunmuş bildiriye baktım; tıpkı DİB bildirilerine baktığım gözlerle. Eh, at eğer kendi konfor alanına fazla alışmış, yerinden kıpırdamaya niyeti yoksa, at sinekliği de kolay olmuyor, takdir edersiniz. Bildiriye gelince, fena değil, fena değil…güzel sözler ama o sözlerden politika ürer mi? O bildirinin politikaya değen tek bir yanı var; Akbelen vurgusu. Çünkü Aleviler orada açıkça saflarını belli ettiler; herkes karınca kararınca su taşıdı Akbelen’e. Ama yine bildiride gündemi okumayan, okumaktan kaçınan, zülfü yare dokunmaktan ürken bir ses hakim değil mi? Memleket olduğu söylenen bu coğrafyanın “kadim” sorunlarından bahsetmiyorum; Kürt sorunu filan, geçiniz, Kavala, Gezi tutukluları, Can Atalay, gazeteci tutsaklar, Demirtaş, geçiniz efendim…Buralardan Alevi örgütlerinin siyasallaşamadığı tecrübeyle sabit!