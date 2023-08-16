Türkiyeli yazar, siyasetçi ve hak savunucularından Karabağ çağrısı

Azerbaycan’ın Laçin koridorunda uyguladığı abluka sekiz ayı geride bıraktı ve insani bir krize yol açtı. Türkiye bir grup yazar, siyasetçi ve hak savunucusu uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

“Türkiye vatandaşlarından uluslararası topluma Karabağ’a yönelik ablukanın sona erdirilmesi çağrısı

Bakü rejimi, Ankara rejiminin desteğini arkasına alarak, aylardır Dağlık Karabağ Ermeni halkına yönelik ve soykırım ihtimalini gündeme sokan bir abluka uyguluyor. TSK’nın müdahil olduğu son Karabağ savaşından sonra Ermenistan ile Karabağ arasında geçişi sağlayan ve insani yardım araçları, acil durum hizmetleri ile barış güçleri için açık olması gereken Stepanakert-Goris yolu, 12 Aralık 2022 tarihinden bu yana kuşatma altında ve kapalı durumdadır.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Konseyi kurumları aylardır Azerbaycan’ın Karabağ’daki 120.000 insana yönelik ablukaya son vermesi çağrısında bulunsa da Bakü rejimi bütün çağrıları duymazdan geliyor, reddediyor ya da ablukayı inkâr ediyor. Oysa herkes biliyor ki Karabağ’a hiçbir temel ihtiyaç maddesi giremiyor, acil sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılamak amacıyla hiçbir Karabağlı bölgeden çıkamıyor.

Giderek derinleşen kriz karşısında ve uluslararası camianın endişelerini teyit edecek şekilde Bakü diktatörü İlham Aliyev ise Karabağlıları alenen ve sürekli tehdit etmeye devam ediyor. O kadar ki Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Aliyev’in Karabağ’daki eylemlerini soykırım olarak nitelendiren önemli bir makale yayınladı.

Aşağıda imzası bulunan biz Türkiyeliler, uluslararası kamuoyunun, gelişmelere karşı yeterli duyarlılıkta davranmadığını görüyor ve durumu endişe ile izliyoruz. Soykırımları engellemek, onların olmasını beklemek ve sonra müdahale etmek demek değildir. Şimdiden, böylesi bir tehlikeyi engellemek için aktif girişimde bulunmaktır.

Bizler, tüm devletlere, başta Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlere ve uluslararası kamuoyuna aktif tavır alma çağrısında bulunuyoruz.

Tıpkı 1948-49’da Berlin ablukasının kırılması gibi, hava ikmali yoluyla Karabağ ablukasının kırılması ve böylece bu insanlık dramına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

İmzacılar

Abdullah Demirbaş, Abdülhakim Daş, Adnan Cangüder, Adnan Çelik, Ahmet Aykaç, Ahmet Konuk, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Er, Alex Köşkeryan, Ali Gökkaya, Ari Günter, Aslı Erdoğan, Attila Tuygan, Ayşe Hür, Ayşe Yıldırım, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Bayram Kaya, Celâl Başlangıç, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Denis Dreisbusch, Doğan Özgüden, Emrah Cilasun, Erdal Doğan, Erdoğan Kahyaoğlu, Eren Keskin, Ergun Babahan, Erol Ercan, Eser Budak, Esra Mungan, Fatime Akalın, Fikret Başkaya, Garo Kaprielyan, Gençay Gürsoy, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hasan Burgucuoğlu, Hatice Yıldız, Hıdır Çelik, Hovsep Hayreni, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Seven, İnan Gedik, İnci Tuğsavul, İra Tzourou, Kemal Bilget, Kemal Hür, Kemal Yalçın, Kenan Yenice, Mahmut Konuk, Mehmet Ali Balta, Nafiz Özbek, Necati Abay, Nedim Kibar, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nevzat Onaran, Nurcan Baysal, Nurten Kırmızıgül, Okan Küçükersan, Osman Okkan, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Racho Donef, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Sait Çetinoğlu, Sait Oral, Selahattin Koçak, Selay Ertem, Selma Koçiva, Serdar Koçman, Sibel Yiğittekin, Şaban İba, Şakir Bilgin, Şamil Altan, Şanar Yurdatapan, Şükriye Ercan, Taner Akçam, Ülkü Çevik, Viktorya Çiprut, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Gedik, Yaşar Küçükaslan, Yavuz Aydın, Yavuz Baydar, Yetvart Danzikyan, Yıldız Aydın, Yusuf Köse, Zarife Atik, Ziya Özder.

ERMENİ HABER AJANSI