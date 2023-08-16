Prag Büyükelçisi Bağış: Türkiye karşıtı lobilerle mücadele ediyoruz

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Çekya’da Türk Büyükelçiliğinin Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle dikmek istediği Atatürk heykeline izin çıkmadı. Çek yetkililer, kararlarının gerekçesi olarak sözde ‘Ermeni Soykırımı’nı gösterdi. Prag Büyükelçisi Egemen Bağış perşembe günü konuyu yeniden görüşeceklerini söyledi

Çekya’nın başkenti Prag’da Türk Büyükelçiliğinin Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.

Prag 6. Bölgesi Sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığıyla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.

Büyükelçilik, Atatürk heykelini büyükelçilik binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi’nde bulunan küçük bir parka koymak istemişti.

‘SANATSAL KALİTE’ BAHANESİ

Prag 6. Bölgesi’nin Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Jan Lacina, Mladá Fronta Dnes gazetesinin internet sitesine yaptığı açıklamada, kararı alırken birden fazla kriteri göz önünde bulundurduklarını söyledi. Birinci neden olarak heykelin sanatsal kalitesinin ve heykelin yerleştirileceği Ankara Caddesi’ndeki konumunun önemli olduğunu savunan Lacina, sonra baklayı ağzından çıkararak “1915 Olayları”na gönderme yaptı. Başkan Yardımcısı, Çek Cumhuriyeti’nin 1915 Olayları’nı “Ermeni Soykırımı” olarak kabul ettiğini söyledi. Jan Lacina “Modern, laik Türk devletinin kurucusuna gereken saygıyı koruyoruz ama Prag 6. Bölgesi’nde heykeli yerleştirmeyeceğimize karar verdik.” ifadelerini kullandı.

‘HENÜZ SÜREÇ BİTMEDİ’

Kararla ilgili görüştüğümüz Türkiye’nin Prag Büyükelçisi ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da şu değerlendirmelerde bulundu:

“Gazi Mustafa Kemal hepimizin ortak değeridir. Henüz süreç bitmedi. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında başladı. Prag Büyükelçiliğimiz 1928 yılında açıldı. Büyükelçilikte Atatürk heykeli yoktu. İki yıl evvel 10 Kasım’da büyükelçiliğimizin bahçesinde Çekya’daki ilk Atatürk heykelinin açılışını yaptık. Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle büyükelçiliğimize yakın bir parkın içinde bir Atatürk heykeli olsun istedik. İlçe Belediye Başkanı kabul etti. Sponsor bulduk. Çekya Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş verdi. Çekya Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı’ndan da olumlu görüş alındı. İlçe belediyesi içinde koalisyonu oluşturan küçük partilerden biri (PRAHA SOBĚ) sorun çıkardı. Konuyla ilgili ilçe belediye meclisinde ara karar alındı. Belediye Başkanı ile perşembe günü yeniden görüşeceğim. Bizim niyetimiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını yaşatmak.

‘TÜRKİYE KARŞITI LOBİLER VAR’

“Burada Türkiye karşıtı lobiler var; FETÖ var, PKK var, Ermeni ve Rum lobileri var… Biz alanı boş bırakmıyoruz. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Buradaki Türk toplumumuz Almanya ya da bazı diğer Avrupa ülkelerindeki diasporamız kadar büyük değil. Belediye Başkanı, koalisyonun yapısı nedeniyle siyasi tehdit altında kaldı. Biraz zamana ihtiyaçları var. Prag’da 19 ilçe belediyesi var. Gerekirse başka seçenekleri de değerlendiririz. Süreç devam ediyor. Gelecek yıl 2024, Çek Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yılı olacak. Çek Cumhuriyeti’nde 3 ayrı şehitliğimiz ve anıtımız bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda Rus ordusu ile savaşan Avusturya-Macaristan ordusuna yardım amacıyla Ağustos 1916’da Çanakkale’den gönderilen 15’inci Kolordu’ya mensup, Galiçya cephesinde yaralanarak veya hastalanarak şehit olan yaklaşık 5 bin askerimizden 508’i Pardubice kentindeki şehitlikte, 387’si Hodonin kentindeki şehitlikte ve 295’i de Vallaske Mezirici kentindeki şehitlikte yatıyor. Çekler ile ilişkilerimiz Osmanlı döneminde de Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için birlikte kan dökecek kadar güçlüydü. Bu şehitliklerimizde her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü’nde anma törenleri yapıyoruz. Üç şehitliğin yıllık bakımları da Büyükelçiliğimiz tarafından yaptırılmaktadır.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/prag-buyukelcisi-bagis-turkiye-karsiti-lobilerle-mucadele-ediyoruz-411661