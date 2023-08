Pakistan’da Hristiyanlara yönelik şiddet olayları: Evler ve kiliseler yakıldı

Hristiyan bir cemaat lideri, imamların camilerde kalabalığı kışkırtan vaazlar vermesinin ardından, kalabalığın en az beş kiliseyi ateşe verdiğini ve sahipleri tarafından terk edilmiş evlerdeki değerli eşyaları yağmaladığını öne sürdü.

Pakistan’ın doğusunda Müslümanlardan oluşan kalabalık bir grubun, “dine hakaret” etmekle suçlanan bir Hristiyan cemaatine saldırarak üyelerinin evini ve kiliseleri ateşe verdiği bildirildi.

Olayın Faysalabad bölgesinin Jaranwala kentinde yaşandığını söyleyen polis yetkilileri, Hristiyan iki kişinin “dine hakaret” ile suçlanması sonrası öfkeli bir kalabalığın kiliselere ve evlere saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Emniyet Müdürü Usman Anwar, polisin kalabalıkla müzakere etmeye çalıştığını ve bölgenin kordon altına alındığını açıkladı.

Anwar, bir büyük ve birkaç küçük kilisenin tahrip edildiğini söyledi.

Yetkililerin, şiddet yanlısı kalabalıkla başa çıkabilmek ve durumu kontrol altına almak için paramiliter birlikleri görevlendirdiği bildirildi.

No writ of the State as a crowd purportedly destroys a church & unleashes violence after false accusations of blasphemy emerge in Jaranwala. Whether its foreign investors/workers or religious minorities or Muslims, no one is safe from a false blasphemy accusation in #Pakistan. pic.twitter.com/k2xNeUm8GR

— Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) August 16, 2023