´Küçük Prens´ Judeo-Espanyol lisanında: ´El Prensipito´

Silvyo OVADYA

Antoine de Saint Exupery’nin “Küçük Prens” kitabını tanımayan yok gibidir. On binlerce koleksyoneri vardır ve sayısız dile tercüme edildiği bilinir. Daha önce Judeo-Espanyol/ Ladino lisanına İsrail’de Prof. Avner Peres tarafından tercüme edildiği ve Judeo-Espanyol / İbranice yayınlandığını konuyla ilgilenenlerin bilgisindedir. Bir Avrupa Birliği desteğiyle, ‘Sivil Düşün’ kuruluşunun önayak olması ve Anadolu Dillerinde Küçük Prens 2023 Projesi kapsamında Melek Özlem Durmaz’ın çalışmasıyla meydana getirilip yayınlanan ‘El Prinsipito’ kitabı satılmamak kaydı ile yayınlandı. Sefarad Kültürü Araştırma Derneği’ne önemli bir kısmı verilen kitap dernek tarafından gerek Şalom Gazetesi, gerek El Amaneser yazarlarına hediye edilecek, kalan bir miktar da DIDL (Diya Internasyonal del Ladinlo) etkinliğinde olanaklar dahilinde dağıtılacak. Tabii ki en önemli unsur kitabın Judeo-Espanyol lisanına tercümesi. Bunu da Türkçeden Judeo-Espanyol lisanına çeviren Forti Barokas. Bu eseri Yahudiceye kazandıran Forti Barokas’a da Sefarad Kültürü Araştırma Derneği adına teşekkürler.

https://www.salom.com.tr/haber/128211/kucuk-prens-judeo-espanyol-lisaninda-el-prensipito