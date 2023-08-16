İran’dan Ermenistan’a doğal gaz ihracatı arttı

“Elektrik karşılığı gaz” anlaşması kapsamında İran’dan Ermenistan’a doğal gaz ihracat hacmi arttı. Söz konusu anlaşmasının süresi 2030 tarihe kadar uzatıldı.

Anlaşma İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakan Yardımcısı, Ulusal Gaz Şirketi Direktörü Majid Chegeni, “Yerevan TPP” kapalı bir anonim şirketin genel müdürü Aram Ghazaryan, Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan ve İran İslam Cumhurriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Mehdi Sobhani’nin huzurunda imzalandı.

İran’dan Ermenistan’a uzanan 140 kilometrelik doğal gaz boru hattı yılda bir milyar metreküpten fazla doğal gaz kabiliyetnine sahiptir. Ama işletme sırasında gaz boru hattının kapasitesinin sadece üçte biri kullanılıyor.

ERMENİ HABER AJANSI