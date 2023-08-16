Adalı Yazarlar-Adaları Yazanlar

Silvyo OVADYA

Kültürel ve sanatsal etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Adalar Vakfı ve Adalar Müzesi, 18 Ağustos ve 26-27 Ağustos tarihlerinde Büyükada Çınar Meydanında bulunan Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde Adalar Belediyesi ve Adalar Kent Konseyi işbirliği ile ‘Adalı Yazarlar-Adaları Yazanlar’ adı altında bir kitap şöleni düzenliyor.

İlk etkinlik 18 Ağustos Cuma 19.30’da ‘Mıgırdıç Margosyan Anması’ ile başlayacak. Oral Çalışlar’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinliğe Selma Margosyan, Pakrat Estukyan (Agos Gazetesi), Yusuf Kenan Beysülen (Belgesel Sinemacı) konuşmacı olarak katılacaklar. Ayrıca Karikatürist Kemal Gökhan’ın ‘Margosyan’la Çizgili Röportaj Sergisi’ de bahçede yer alacak.

Cumartesi 17.30’da Yakup Barokas’ın ‘Çocukluğumun Büyükadası: 1951-1971’ kitabı üzerine Silvyo Ovadya moderatörlüğünde bir sohbet gerçekleşecek. Etkinliğe Nino Varon da konuşmacı olarak katılacak.

Saat 19.30’da İpek Çalışlar kitaplarıyla ilgili ‘3 Kadın’ başlıklı bir sunum yapacak. Bilindiği gibi İpek Çalışlar’ın kadınlar üzerine kaleme aldığı ilk iki kitabı Halide Edip Adıvar ve Latife Hanım üzerineydi. Aynı gün Adalar ile ilgili hatıralarını kitaplara yansıtan Viktor Albukrek, Adil Bali, Ahmet Tanrıverdi, Orhan Şevki, Robert Schild gibi birçok yazarı bir araya getirecek bir sohbet toplantısı organize edilmeye çalışılıyor. Halim Bulut’un moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlik ‘Anılar, söyleşi ve Tanıklıklarla Adalar’ın Tarihini Yazanlar’ başlığını taşıyacak. Aynı gün 17.00’de Heybeliada Kütüphane Bahçesinde, Ayçe Ayyıldız Baturalp’ın bir konuşması yer alacak.

Pazar, saat 19.30’da konuk Ahmet Ümit olacak. Büyük ilgi çekmesi beklenen konuşma Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezinin bahçesinde yer alacak.

Kitabın baskıdan çıkması durumunda aynı gün Heybeliada Ruhban Okulu ile ilgili kitabı yayınlanacak Alberto Modiano ile de bir söyleşi saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Ayçe Ayyıldız Baturalp, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen, Bercuhi Berberyan gibi pek çok Adalı yazarın da etkinlik kapsamında yer alması planlanıyor. Etkinlikler süresince Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezinde kitap stantları yer alacak ve kimi yazarlar kitaplarını imzalayacak.

Detaylı program için www.adalıdergisi.com adresinden bilgi almak mümkün.

https://www.salom.com.tr/haber/128212/adali-yazarlar-adalari-yazanlar