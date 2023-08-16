97 yazar, gazeteci ve hak savunucusundan uluslararası topluma “Laçin Koridoru ablukası” çağrısı: Karabağ’a temel ihtiyaç maddesi giremiyor

“Karabağ’a hiçbir temel ihtiyaç maddesi giremiyor, acil sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılamak amacıyla hiçbir Karabağlı bölgeden çıkamıyor”

Azerbaycan’ın yardım kuruluşu Kızılhaç’a ait araçlarla Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a kaçak eşya taşındığı gerekçesiyle Ermenistan’ı Dağlık Karabağ’a bağlayan tek yol olan Laçin Koridoru’nu geçici olarak kapatma kararı tepkilerle karşılanıyor.

Türkiye’den 97 yazar, gazeteci, siyasetçi ve hak savunucusu ortak bir açıklama yaparak, uluslararası toplumu, Dağlık Karabağ’a yönelik ablukanın sona erdirilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

“Durumu endişe ile izliyoruz”

Uluslararası topluma duyarlılık çağrısında bulunulan açıklamada, şöyle denildi:

“Bakü rejimi, Ankara rejiminin desteğini arkasına alarak, aylardır Dağlık Karabağ Ermeni halkına yönelik ve soykırım ihtimalini gündeme sokan bir abluka uyguluyor. TSK’nın müdahil olduğu son Karabağ savaşından sonra Ermenistan ile Karabağ arasında geçişi sağlayan ve insani yardım araçları, acil durum hizmetleri ile barış güçleri için açık olması gereken Stepanakert-Goris yolu, 12 Aralık 2022 tarihinden bu yana kuşatma altında ve kapalı durumdadır.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği kurumları ve Avrupa Konseyi kurumları aylardır Azerbaycan’ın Karabağ’daki 120.000 insana yönelik ablukaya son vermesi çağrısında bulunsa da Bakü rejimi bütün çağrıları duymazdan geliyor, reddediyor ya da ablukayı inkâr ediyor. Oysa herkes biliyor ki Karabağ’a hiçbir temel ihtiyaç maddesi giremiyor, acil sağlık ihtiyaçlarını dahi karşılamak amacıyla hiçbir Karabağlı bölgeden çıkamıyor.

Giderek derinleşen kriz karşısında ve uluslararası camianın endişelerini teyit edecek şekilde Bakü diktatörü İlham Aliyev ise Karabağlıları alenen ve sürekli tehdit etmeye devam ediyor. O kadar ki Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Aliyev’in Karabağ’daki eylemlerini soykırım olarak nitelendiren önemli bir makale yayınladı.

Aşağıda imzası bulunan biz Türkiyeliler, uluslararası kamuoyunun, gelişmelere karşı yeterli duyarlılıkta davranmadığını görüyor ve durumu endişe ile izliyoruz. Soykırımları engellemek, onların olmasını beklemek ve sonra müdahale etmek demek değildir. Şimdiden, böylesi bir tehlikeyi engellemek için aktif girişimde bulunmaktır.

Bizler, tüm devletlere, başta Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlere ve uluslararası kamuoyuna aktif tavır alma çağrısında bulunuyoruz.

Tıpkı 1948-49’da Berlin ablukasının kırılması gibi, hava ikmali yoluyla Karabağ ablukasının kırılması ve böylece bu insanlık dramına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan isimler: Abdullah Demirbaş, Abdülhakim Daş, Adnan Cangüder, Adnan Çelik, Ahmet Aykaç, Ahmet Konuk, Akın Atauz, Akın Birdal, Alev Er, Alex Köşkeryan, Ali Gökkaya, Ari Günter, Aslı Erdoğan, Attila Tuygan, Ayşe Hür, Ayşe Yıldırım, Ayşegül Devecioğlu, Baskın Oran, Bayram Kaya, Celâl Başlangıç, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Denis Dreisbusch, Doğan Özgüden, Emrah Cilasun, Erdal Doğan, Erdoğan Kahyaoğlu, Eren Keskin, Ergun Babahan, Erol Ercan, Eser Budak, Esra Mungan, Fatime Akalın, Fikret Başkaya, Garo Kaprielyan, Gençay Gürsoy, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hasan Burgucuoğlu, Hatice Yıldız, Hıdır Çelik, Hovsep Hayreni, Hüseyin Habip Taşkın, İbrahim Seven, İnan Gedik, İnci Tuğsavul, İra Tzourou, Kemal Bilget, Kemal Hür, Kemal Yalçın, Kenan Yenice, Mahmut Konuk, Mehmet Ali Balta, Nafiz Özbek, Necati Abay, Nedim Kibar, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nevzat Onaran, Nurcan Baysal, Nurten Kırmızıgül, Okan Küçükersan, Osman Okkan, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Racho Donef, Ragıp Duran, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Sait Çetinoğlu, Sait Oral, Selahattin Koçak, Selay Ertem, Selma Koçiva, Serdar Koçman, Sibel Yiğittekin, Şaban İba, Şakir Bilgin, Şamil Altan, Şanar Yurdatapan, Şükriye Ercan, Taner Akçam, Ülkü Çevik, Viktorya Çiprut, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Gedik, Yaşar Küçükaslan, Yavuz Aydın, Yavuz Baydar, Yetvart Danzikyan, Yıldız Aydın, Yusuf Köse, Zarife Atik, Ziya Özder.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti’nden salı günü yapılan açıklamada, Kızılhaç örgütüne ait araçlarla Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a cep telefonu gibi kaçak eşya taşındığı, bu nedenle sınırın geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, Kızılhaç’ın kaçak eşya taşınmasını engellemek için “gerekli adımları atmadığı” da öne sürülmüştü. Uluslararası Kızılhaç örgütü ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

BM Güvenlik Konseyi, bugün toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri ve Laçin koridorunun Azerbaycan tarafından abluka altına alınmasıyla ortaya çıkan insani krizi görüşmek üzere bugün acil olarak bir araya geliyor.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısına katılmak üzere New York’ta olacağını bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Laçin Koridoru ablukası hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Türkiye’nin durumu yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, Ermenistan’a “provokatif adımlardan kaçınması, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanıması, Karabağ’da bulunan Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için, ‘Ağdam-Stepanakert’ ve diğer alternatif yolların kullanılması'” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Azerbaycan Laçin Koridoru konusunda dünyada haksız yere suçlanıyor. Laçin Azerbaycan toprağıdır ve istediği gibi kullanılacaktır” denildi.

Gıda ve ilaca erişim konusunda sıkıntı yaşanıyor

Azerbaycan, Ermenistan’la Dağlık Karabağ arasındaki tek karayolu bağlantısı olan Laçin Koridoru başlangıcındaki sınır kontrollerine nisanda başlamıştı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi, haziranda yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ’da Ermenilerin yaşadığı bölgelere yardım taşıyan konvoyların geçişinin Azerbaycan tarafından engellendiğini duyurmuştu. Bölgede yaşayan Ermeniler, özellikle gıda ve ilaç konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmişti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020’de Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan savaşta 6 bin 500’ten fazla insan hayatını kaybetmişti. Azerbaycan, Ermenistan’ı yenilgiye uğratarak Dağlık Karabağ’ın geniş kesimlerinde kontrolü yeniden ele geçirmişti. Savaşın ardından iki ülke, taraf Rusya’nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Azerbaycan’ın koridordan güvenli geçişleri güvenceye almasını da içeriyordu.

T24