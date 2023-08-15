Yusuf Kaplan’dan dikkat çeken çağrı! Trabzon’un fethinde ‘milli egemenlik’ vurgusu!

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Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda Fener Rum Patriği Bartholomeos, bir ayine katıldı. Yazar Yusuf Kaplan ise Bartholomeos’un yönettiği ayinin zamanlamasına vurgu yaparak, “Trabzon’un fethedildiği gün böyle bir yerde ayin yapmak neyin nesidir?” dedi.

Hristiyan aleminde ‘Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü’ olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda Fener Rum Patriği Bartholomeos‘un yönetiminde bir ayin düzenledi.

Yenişafak Yazarı Yusuf Kaplan ise bu ayin ile alakalı X(Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

“Meydan okumak değilse nedir bu?”

Trabzon’un fethinin 562. yıl dönümünde yapılan ayinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Yusuf Kaplan “Meydan okumak değilse nedir bu?” ifadelerini kullandı.

Kaplan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 15 Ağustos. Fatih, 1461 yılında bugün Trabzon’u fethetti. Bugün Sümela Manastırı’nda Patrik Bartholomeus âyin yapacak! Trabzon’un fethedildiği gün böyle bir yerde ayin yapmak neyin nesidir? Meydan okumak değilse nedir bu? Böyle bir şey aslâ kabul edilemez!”

Bugün 15 Ağustos.

Fatih, 1461 yılında bugün Trabzon'u fethetti.

*

Bugün Sümela Manastırı'nda Patrik Bartholomeus âyin yapacak!

*

Trabzon'un fethedildiği gün böyle bir yerde ayin yapmak neyin nesidir? Meydan okumak değilse nedir bu?

Böyle bir şey aslâ kabul edilemez! pic.twitter.com/No6gymcGrq — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) August 14, 2023

https://www.habervakti.com/yusuf-kaplandan-bartholomeosun-ayinine-tepki-meydan-okumak-degilse-nedir-bu