Mıgırdiç Margosyan, Büyükada’da anılacak

Ermeni-Kürt-Türk edebiyatının ortak dili, geçen yıl 2 Nisan’da hayatını kaybeden yazar Mıgırdiç Margosyan, yazları yaşadığı Büyükada’da anılacak.
Adalar Belediyesi, Adalar Kent Konseyi ve Adalar Müzesi’nin desteğiyle, 18 Ağustos Cuma akşamı 19.30’da Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programa Margosyan’ın eşi Selma Margosyan da katılacak.
Agos yazarı Pakrat Estukyan ve Mıgırdıç’ın yaşamını konu alan “Gavur Mahallesi” belgeselini hazırlayan sinemacı Yusuf Beysülen’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantının moderatörü Oral Çalışlar.
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