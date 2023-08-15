İspanya, Artsak’tan Ermenistan’a göç ettirilen binlerce insana destek verecek

Rusya’daki İspanya Büyükelçiliği X sosyal hesabında ermenice bir yazı yayınladı. Buna göre İspanya Uluslararası Kalkınma işbirliği Örgütü (AECID) Artsakh’tan (Dağlık Karabağ) Ermenistan’a göç ettirilen binlerce insana destek verecek.

Açıklamada “İspanyal Uluslararası Kalkınma Örgütü Dağlık Karabağ konflikt nedeniyle Ermenistan’a göç ettirilen 1000 insanı destek verecek için “Biz açlığa karşı savaşıyoruz” (Acontraelhambre) insani yardım faaliyetlerini arttırır” belirtildi.

Aynı zamanda yaklaşık 250 aileye de maddi, psikolojik ve sosyal destek sağlanacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2023/08/15/Artsakh-Ermenistan/254033