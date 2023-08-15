Ermenistan’daki kazada hayatını kaybedenler Türkiye’den dönüyordu

Ermenistan’da 14 Ağustos’ta meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin Türkiye gezisinden döndükleri anlaşıldı.

14 Ağustos günü saat 00.30 sıralarında Yerevan-Gümri karayolunda Lanjik köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.



Edinilen bilgllere göre kazada hayatını kaybedenler Türkiye gezisinden dönmekteydi.

Bir tur şirketiyle Türkiye’ye gelen Ermenistanlı turistlerin Hatay, Vakıflıköy, Ağrı gibi merkezleri ziyaret ettiği, Ermenistan’a döndükten sonra kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan kaza, Ermenistan’da hükümetin karayolu güvenliği konusundaki çalışmaları açısından eleştirilere neden oldu.



Yerevan’ın’ın eski belediye başkanı Hayk Marutyan, kazaya neden olarak “kalitesiz yol yapımı ve araç bakımı üzerinde kontrol eksikliği”ni gösterdi.



Marutyan Facebook’ta “İyi asfaltın iyi yollara eşit olmadığını anlamanın zamanı geldiğini düşünüyorum” diye yazdı.



Bilgili Yurttaşlar Birliği başkanı Daniel Ioannisyan da, Yerevan-Gümrü otoyolunun “on yılı aşkın süredir” yapım aşamasında olmasına rağmen ayırıcı işaretler olmadığını söyledi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29012/ermenistan-daki-kazada-hayatini-kaybedenler-turkiye-den-donuyordu