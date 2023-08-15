Ermenistan’daki AB Gözlem Misyonu’na ateş açıldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 15 Ağustos günü saat 12:20 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birliklerinin Verin Şorza (Yukarı Şorzha) yönünde devriye gezen AB gözlemcilerine ve arabalarına ateşli silahlarla ateş açtığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre can kaybı yok.

Ermenistan’daki AB Gözlem Misyonu da, Ermenistan’daki gözlemcilerine ateş açıldığını doğruladı.



Twtter’dan yapılan açıklamada , “EUMA devriyesinin, sorumluluk alanımızdaki silahlı saldırı olayında bulunduğunu doğruluyoruz” dendi.



Olayda hiçbir EUMA üyesinin zarar görmediği belirtildi.

AB Gözlem Misyonu bir süredir Ermenistan- Aızerbaycan sınırının Ermenistan tarafında devriye geziyor.

Bakü yönetimi söz konusu misyonun Azerbaycan topraklarında da bulunmasını kabul etmedi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29013/ermenistan-daki-ab-gozlem-misyonu-na-ates-acildi