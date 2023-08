Ermeni lobisi ile Disney+ iş birliği kanıtlandı

FOX’un dijital platformu Disney Plus için çekilen Atatürk filminin yayınlanmasını engelleyen Ermeni lobisi düğün bayram ediyor. Diasporanın sözcülerinden The Armenian Weekly, FOX ve Disney Plus’a boyun eğdirmenin sevincini yaşarken, yeni hedeflerini açıklamaktan da geri durmadı. Buna göre lobi, Atatürk filminin hiçbir mecrada asla yayınlanmaması ve imha edilmesi için de tüm gücünü kullanacakmış. Atatürk’ün kahramanlığıyla, ilke ve inkılaplarının tüm dünyadan saklanmasına yönelik bu çirkin sansürleme için şimdiden düğmeye basılmış. “Savaş kısmen kazanıldı” denilen haberin devamında ise Atatürk filmi yerine sözde Ermeni soykırımını aynı dijital platformda belgesel/ drama olarak çekmek için tüm imkanların seferber edileceği belirtildi. Yeni belgesellerin isimleri ise Ermeni Soykırımı, ‘Ermeni Cumhuriyetleri ve Artsakh’ (Eski Dağlık Karabağ) olarak belirlenmiş. Bu belgeselleri hayata geçirmek için Disney’e baskıların iyice arttırılması kararı benimsenmiş. Diğer yandan Türkiye ile aynı anda girdiği 42 ülke ve 11 yeni bölgede öngörülen abone sayısına erişilemeyen ve Atatürk filmi sansürüyle büyük sayıda abone kaybına uğrayan Disney Plus’ın, son üç ayda 11.5 milyon abone kaybettiği, son 9 ay içinde de ayda 2.2 milyar dolar zarar ettiği ifade ediliyor. Bu durumda Disney Plus’ın Türkiye pazarından çekilmesi hiç de uzak bir ihtimal olarak görünmüyor. Tamer Karadağlı’ya neden saldırıyorlar? Devlet Tiyatroları’na Genel Müdür olarak atanan Tamer Karadağlı o andan itibaren büyük bir saldırı altında. Malum linçciler ve itibar suikastçıları yine fazla mesai yapıyorlar. Peki Tamer Karadağlı neden istenmiyor? 1- PKK sempatizanı olmadığı için. 2- LGBT şakşakçılığına soyunmadığı için. 3- Hiçbir partiye üye olmamasına rağmen daima vatansever ve milliyetçi bir tutum takındığı için. 4- Atatürk filmine sansür uygulayan FOX ve Disney Plus’a ilk ve en açık tepki gösterenlerden biri olduğu için. 5- Gösteri ve oyun karşılığında CHP’li belediyelerin boyunduruğu altına girmediği için. 6- Devlet Tiyatroları’ndaki fosilleşmiş kadroların dışında yer aldığı için. Ha unutmadan: Karadağlı’ya sallayan robotlaşmış oyuncu tayfası arasında, ağdalı dönem İngilizcesinin özgün ağzıyla yurt dışında Hamlet oynamış kaç kişi olduğunu merak ediyorum. Tamer oynadı da o yüzden soruyorum… Ahkâm kesmeden önce… Tamer Karadağlı’nın atama kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “çok bilmişler” hemen kılıç kuşanıp “O tiyatrodan, sanattan anlamaz” diye ahkâm kesmeye koyuldular. Fotoğrafta en sağda yer alan kişi ise Erdoğan’ın ta kendisi. Bu kare de 1974 yılında Tepebaşı Tiyatrosu’nda kendi yazdığı Maskom- yah adlı oyunun başrolünü de üstlenen Erdoğan’ın sahne yıllarından. O Erdoğan ki 70’li yıllarda Milli Selamet Partisi’ne destek olmak için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde yüzlerce kez sahneye çıkmış. Siyaset dünyamızda tiyatroya bu kadar yakın duran, böylesine sahne tozu yutan kaç kişi var acaba? Gaf kürsüsü Şehirlerimizin 45 derece ile kavrulduğu, ormanlarımızın birbiri ardına yandığı günlerde D Smart’ın müzik ve radyo kanalları için ateş görüntüsü seçilmesin mi? Zap’tiye UNICEF raporuna göre, sadece 2023 yılında Akdeniz’de Avrupa ülkelerine sığınmaya çalışan 289 çocuk boğularak ölmüş. Akdeniz’de karaya vuran her deniz yıldızı, melek olan bir masum çocuğun bize mektubu olmasın sakın? Ne demiş? 2 bin 300 lira ceza kesilen taksici, ajans kameramanına sordu: “Hangi kanalda yayınlanacak?” Kameraman: “Hepsinde.” Taksici: “Hepsinde mi? İyi, izleyeyim bari…” Sabah Gazetesi